Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha ottenuto l’autorizzazione ufficiale per avviare il nuovo concorso ordinario docenti in vista delle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2027/2028. Il piano prevede l’assegnazione di 13.868 posti complessivi, suddivisi tra 7.668 cattedre per infanzia e primaria (su posto comune e sostegno) e 6.200 cattedre per la scuola secondaria di primo e secondo grado (esclusivamente su posto comune).
Nonostante l’autorizzazione ministeriale sia già stata data, il Ministro dell’Istruzione e del Merito non ha ancora comunicato il giorno esatto di pubblicazione. Tuttavia, secondo le tempistiche legate al completamento delle operazioni preliminari, tra cui la chiusura del censimento delle aule informatiche avvenuta a metà novembre, l’uscita dei due bandi ufficiali (uno per infanzia e primaria, l’altro per la secondaria) è attesa entro dicembre 2026.
Le selezioni ricalcheranno il modello dei concorsi PNRR, articolandosi in una prova scritta computer-based e una orale. I bandi saranno emanati solo per le classi di concorso con graduatorie esaurite:
I concorsi avranno un’impostazione “a macchia di leopardo”: le prove si terranno solo nelle regioni con effettiva carenza di personale, i cui dettagli numerici saranno allegati ai bandi ufficiali.
La presentazione delle domande segue regole rigide sulla territorialità:
I candidati in possesso dei requisiti per entrambi i concorsi potranno inviare due domande separate, potendo anche optare per due regioni differenti