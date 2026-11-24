Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha ottenuto l’autorizzazione ufficiale per avviare il nuovo concorso ordinario docenti in vista delle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2027/2028. Il piano prevede l’assegnazione di 13.868 posti complessivi, suddivisi tra 7.668 cattedre per infanzia e primaria (su posto comune e sostegno) e 6.200 cattedre per la scuola secondaria di primo e secondo grado (esclusivamente su posto comune).

Data presunta del bando

Nonostante l’autorizzazione ministeriale sia già stata data, il Ministro dell’Istruzione e del Merito non ha ancora comunicato il giorno esatto di pubblicazione. Tuttavia, secondo le tempistiche legate al completamento delle operazioni preliminari, tra cui la chiusura del censimento delle aule informatiche avvenuta a metà novembre, l’uscita dei due bandi ufficiali (uno per infanzia e primaria, l’altro per la secondaria) è attesa entro dicembre 2026.

Procedure, requisiti e ripartizione territoriale

Le selezioni ricalcheranno il modello dei concorsi PNRR, articolandosi in una prova scritta computer-based e una orale. I bandi saranno emanati solo per le classi di concorso con graduatorie esaurite:

Infanzia e Primaria: Prevede posti comuni e di sostegno, accessibili con laurea in Scienze della Formazione Primaria o diploma magistrale abilitante (più specializzazione per il sostegno);

Prevede posti comuni e di sostegno, accessibili con laurea in Scienze della Formazione Primaria o diploma magistrale abilitante (più specializzazione per il sostegno); Scuola Secondaria: Riguarda esclusivamente posti comuni (niente sostegno per via delle graduatorie ancora attive), riservati a docenti abilitati o in possesso del titolo di studio con almeno tre anni di servizio quinquennali.

I concorsi avranno un’impostazione “a macchia di leopardo”: le prove si terranno solo nelle regioni con effettiva carenza di personale, i cui dettagli numerici saranno allegati ai bandi ufficiali.

Limiti di partecipazione

La presentazione delle domande segue regole rigide sulla territorialità:

Per Infanzia e Primaria s i può presentare una sola domanda in una regione , scegliendo fino a quattro procedure (posto comune e sostegno per entrambi i gradi).

i può presentare , scegliendo fino a quattro procedure (posto comune e sostegno per entrambi i gradi). Per Scuola Secondaria è consentita una sola domanda in un’unica regione, per un massimo di una classe di concorso per il primo e una per il secondo grado.

I candidati in possesso dei requisiti per entrambi i concorsi potranno inviare due domande separate, potendo anche optare per due regioni differenti