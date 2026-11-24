Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha illustrato, durante l’incontro del 23 novembre 2026, lo schema di decreto relativo alla costituzione degli elenchi regionali per le assunzioni dei docenti.

La procedura introdurrà un ulteriore canale di reclutamento destinato agli aspiranti che hanno superato determinate procedure concorsuali senza essere stati assunti.

Chi potrà iscriversi

Potranno presentare domanda i docenti che hanno superato le prove dei concorsi previsti dal decreto, conseguendo almeno 70 punti nella prova orale oppure, per il concorso straordinario DD 510/2020, almeno 56 punti nella prova scritta.

Le graduatorie dei concorsi interessati dovranno essere state pubblicate entro il 31 agosto 2026.

Saranno esclusi dalla procedura i docenti già assunti a tempo indeterminato e quelli destinatari di contratti finalizzati all’immissione in ruolo.

Quali concorsi saranno considerati

Gli elenchi comprenderanno gli aspiranti provenienti dalle seguenti procedure:

DD 498/2020, per la scuola dell’infanzia e primaria;

DD 499/2020, per la scuola secondaria, comprese le classi di concorso del DD 826/2021;

DD 510/2020, concorso straordinario per la secondaria;

DD 252/2022, per la scuola secondaria;

DD 1330/2023, per educazione motoria nella primaria;

DD 2575 e 2576/2023, concorsi PNRR;

DD 3059 e 3060/2024, successive procedure PNRR;

DD 2938 e 2939/2025, ulteriori procedure concorsuali.

Nello schema compare inoltre, nella parte relativa all’utilizzo degli elenchi, un riferimento a una procedura concorsuale del 2026 non ancora identificata.

Come saranno formati gli elenchi

Ogni aspirante potrà presentare domanda per una sola regione, indicando tutte le classi di concorso per le quali possiede i requisiti.

L’ordinamento seguirà alcuni criteri di priorità: avranno precedenza i concorsi banditi in data anteriore e, nell’ambito di ciascuna procedura, i candidati che hanno sostenuto le prove nella regione scelta. All’interno delle singole sezioni, l’ordine sarà determinato dal punteggio conseguito nelle prove.

Gli elenchi saranno utilizzati dopo le graduatorie concorsuali aventi priorità e nei limiti dei posti autorizzati per le assunzioni.

Cinque giorni per accettare la sede

I docenti individuati avranno cinque giorni per accettare la sede assegnata.

La rinuncia comporterà la cancellazione dalla relativa graduatoria, mentre l’accettazione del contratto determinerà la cancellazione da tutti gli elenchi regionali.

Le modalità operative e le scadenze per la presentazione delle domande saranno definite con i successivi provvedimenti ministeriali.