Dopo l’esperienza vissuta nelle scuole italiane di due settimane fa, gli allarmi bomba via e-mail hanno raggiunto circa 450 istituti scolastici collocati in diversi Laender della Germania: nessun istituto però è stato evacuato. Ogni alunno o dipendente scolastico è rimasto al suo posto, all’interno della scuola. Non solo: il governo tedesco ha fatto sapere che non fornirà alcuna indicazione da seguire alle scuole.

“Scuole e forze di polizia locali faranno le valutazioni sul posto”

Come si è giunti a questa decisione? Semplicemente perché, ha spiegato un portavoce del ministero dell’Interno, durante una conferenza stampa svolta a Berlino, “siamo in presenza di un rischio astratto”: una linea, ha aggiunto il portavoce, su cui pesano gli andamenti degli allarmi già diffusi in altri Paesi europei.

“Le scuole e le forze di polizia locali sono nelle condizioni di fare le loro valutazioni sul posto e di adeguarle ai singoli casi”, ha sottolineato il portavoce.

Il testo delle e-mail allarmistiche e dove sono state inviate

Come abbiamo già avuto modo di scrivere, nelle e-mail da cui sono scaturiti gli allarmi, che hanno riguardato anche delle scuole della Danimarca, ci sarebbe stato scritto: “La morte ti aspetta”.

Secondo la polizia regionale di Erfurt, le segnalazioni sono arrivate da scuole di Jena, Erfurt, Nordhausen, Gotha, Rudolstadt e Graz, in Turingia. Anche la Bassa Sassonia è stata interessata, come ha confermato alla Dpa la polizia di Hannover. Le scuole sono tenute a contattare le forze dell’ordine e a denunciare le minacce.

Cosa è accaduto in Italia

Ricordiamo che in Italia, dove gli allarmi bomba nelle scuole vanno avanti dagli anni Settanta, la prima giornata durante la quale sono stati ricevute le e-mail di minaccia (da oltre 300 istituti sparsi per la penisola) è stata l’11 novembre: quasi tutte le scuole hanno deciso, sulla base dei protocolli di sicurezza e in assenza di indicazioni contrarie, di interrompere le lezioni, fare uscire alunni e personale scolastico, per poi comunicare che per quel giorno le lezioni non sarebbero riprese.

Ecco il testo della lettera: “Questo è Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani. Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L’ho posizionata in modo tale che l’onda d’urto si propaghi in tutto l’edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta. Inoltre, abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro. Dopodiché finiremo i sopravvissuti a coltellate”.

Anche il giorno successivo, il 12 novembre, delle scuole italiane hanno ricevuto minacce per poste elettronica di questo tenore: già al secondo giorno, però, le scuole evacuate sarebbero state appena 77 su 3.778.

Il 13 novembre, un vertice di Governo svolto a Palazzo Chigi sull’emergenza venutasi a creare, ha stabilito la linea da intraprendere in caso di ulteriori allarmi.

Di conseguenza, il dicastero di Viale Trastevere ha voluto dare una risposta univoca alle reazioni poco uniformi che hanno avuto le scuole, su decisione dei loro dirigenti scolastici, di fronte alle minacce giunte per via telematica: dal Ministero è stata inviata una e-mail verso tutte le scuole e gli Usr, al termine di una settimana costellata da falsi allarmi bomba

Il fine della comunicazione, hanno spiegato dal Ministero dell’Istruzione, è stato quello dettare una linea uniforme “affinché possano essere svolte le verifiche richieste dal caso concreto e valutate le misure di sicurezza eventualmente occorrenti”.

Il fine, hanno aggiunto, rimane quello di “favorire una gestione delle situazioni di allarme che consenta, ove la condizioni di sicurezza lo permettano, il mantenimento delle attività e dei servizi”.

Il senso della decisione è stato riassunto dal vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani: “abbiamo assunto decisioni per evitare che irresponsabili possano seminare il panico, infatti non verranno più presi in considerazione come minacce gli attacchi via spam. Saranno solo i prefetti a decidere se serve liberare qualche locale”.