Per l’anno scolastico 2027/2028 sarà possibile inserirsi negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).
Lo prevede lo schema di decreto illustrato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito durante l’incontro del 23 novembre 2026.
La procedura interesserà i docenti che conseguono l’abilitazione all’insegnamento oppure la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2027.
Secondo lo schema ministeriale, le domande dovranno essere presentate entro il diciannovesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’apposito avviso sul portale inPA.
Per gli aspiranti che non hanno ancora conseguito il titolo sarà possibile l’inserimento con riserva, da sciogliere attraverso la dichiarazione del conseguimento dell’abilitazione o della specializzazione.
Il periodo previsto per lo scioglimento della riserva va dal 18 giugno al 2 luglio 2027.
Le date sono indicative e dovranno essere confermate ufficialmente.
Gli aspiranti dovranno mantenere la provincia già scelta per il biennio GPS 2026/2028.
Gli elenchi aggiuntivi saranno utilizzati per il conferimento delle supplenze dopo la prima fascia GPS e prima della seconda fascia.
Lo schema prevede anche la possibilità di aggiornare annualmente i titoli che danno diritto alla riserva dei posti ai sensi della legge 68/1999.
Per quanto riguarda i titoli conseguiti all’estero, sarà consentito l’inserimento con riserva agli aspiranti in attesa del riconoscimento del titolo.
Le disposizioni definitive saranno contenute nel decreto ministeriale e nel relativo avviso per la presentazione delle istanze.