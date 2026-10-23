Concorso docenti 2027: cosa studiare e come arrivare preparati in attesa del bando

In vista del Concorso Docenti 2027, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha già avviato alcune attività organizzative. Un primo segnale è arrivato con la nota n. 8087, attraverso la quale sono state avviate le operazioni di censimento e collaudo delle aule informatiche su tutto il territorio nazionale.
Parallelamente, il Ministero ha richiesto il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) per la modifica della Tabella B, con l’obiettivo di ridefinire i punteggi relativi alla valutazione dei titoli culturali e di servizio. Ma quali potrebbero essere le tempistiche del prossimo concorso e come possono prepararsi gli aspiranti docenti in attesa del bando?
L’obiettivo sarebbe quello di consentire l’immissione in ruolo dei vincitori dal 1° settembre 2027. Per rispettare questa scadenza, la procedura concorsuale dovrebbe articolarsi in tre fasi:
Le tempistiche indicate restano previsionali, in attesa della pubblicazione del bando ufficiale.
Sulla base delle ultime riforme del sistema di reclutamento, per la scuola secondaria di primo e secondo grado sono previste diverse possibilità di accesso alla procedura concorsuale:
I requisiti definitivi dovranno comunque essere confermati dal bando di concorso.
Secondo le ipotesi riportate, la prova scritta, senza una precedente prova preselettiva, potrebbe essere organizzata attraverso una delle seguenti modalità:
La modalità effettivamente adottata dovrà essere precisata nel bando.
Per quanto riguarda l’accesso alla prova orale, il criterio indicato prevede l’ammissione di un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a bando per ciascuna regione e classe di concorso.
A questi si aggiungerebbero tutti i candidati che conseguiranno lo stesso punteggio dell’ultimo ammesso.
In attesa della pubblicazione dell’Allegato A, contenente i programmi d’esame ufficiali aggiornati, gli aspiranti docenti possono concentrarsi sulla preparazione della parte generale e metodologica, comune alle diverse classi di concorso.
In particolare, gli argomenti da approfondire sono:
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