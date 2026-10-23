Concorso docenti 2027: cosa studiare e come arrivare preparati in attesa del bando

In vista del Concorso Docenti 2027, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha già avviato alcune attività organizzative. Un primo segnale è arrivato con la nota n. 8087, attraverso la quale sono state avviate le operazioni di censimento e collaudo delle aule informatiche su tutto il territorio nazionale.

Parallelamente, il Ministero ha richiesto il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) per la modifica della Tabella B, con l’obiettivo di ridefinire i punteggi relativi alla valutazione dei titoli culturali e di servizio. Ma quali potrebbero essere le tempistiche del prossimo concorso e come possono prepararsi gli aspiranti docenti in attesa del bando?

Concorso Docenti 2027: le tempistiche previste

L’obiettivo sarebbe quello di consentire l’immissione in ruolo dei vincitori dal 1° settembre 2027. Per rispettare questa scadenza, la procedura concorsuale dovrebbe articolarsi in tre fasi:

Pubblicazione del bando: prevista entro la fine del 2026 , con l’indicazione dei requisiti di partecipazione, del contingente dei posti disponibili, dell’ Allegato A relativo ai programmi d’esame e dell’ Allegato B contenente la tabella aggiornata di valutazione dei titoli.

prevista entro la fine del , con l’indicazione dei requisiti di partecipazione, del contingente dei posti disponibili, dell’ relativo ai programmi d’esame e dell’ contenente la tabella aggiornata di valutazione dei titoli. Prove scritte computer-based: da svolgere nelle aule informatiche precedentemente censite e collaudate dalle istituzioni scolastiche.

da svolgere nelle aule informatiche precedentemente censite e collaudate dalle istituzioni scolastiche. Prove orali e graduatorie: svolgimento dei colloqui disciplinari e successiva pubblicazione delle graduatorie di merito, in tempo utile per le assunzioni previste.

Le tempistiche indicate restano previsionali, in attesa della pubblicazione del bando ufficiale.

Quali saranno i requisiti per partecipare?

Sulla base delle ultime riforme del sistema di reclutamento, per la scuola secondaria di primo e secondo grado sono previste diverse possibilità di accesso alla procedura concorsuale:

Laurea magistrale coerente con la classe di concorso e abilitazione all’insegnamento .

e . Laurea magistrale e tre anni di servizio svolti negli ultimi cinque anni nelle scuole statali, di cui almeno uno specifico nella classe di concorso per la quale si intende partecipare.

svolti negli ultimi cinque anni nelle scuole statali, di cui nella classe di concorso per la quale si intende partecipare. Insegnanti tecnico-pratici (ITP): possibilità di accedere con il diploma di scuola secondaria superiore, secondo la proroga fino al 31 dicembre 2027 richiamata dal Decreto Scuola (D.L. n. 170/2026), salvo ulteriori modifiche.

I requisiti definitivi dovranno comunque essere confermati dal bando di concorso.

Concorso Docenti 2027: come potrebbe svolgersi la prova scritta?

Secondo le ipotesi riportate, la prova scritta, senza una precedente prova preselettiva, potrebbe essere organizzata attraverso una delle seguenti modalità:

Prova a risposta multipla: composta da 50 quesiti , ciascuno con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta.

composta da , ciascuno con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta. Prova a risposta aperta: composta da 10 quesiti riguardanti gli ambiti metodologici e disciplinari.

La modalità effettivamente adottata dovrà essere precisata nel bando.

Per quanto riguarda l’accesso alla prova orale, il criterio indicato prevede l’ammissione di un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a bando per ciascuna regione e classe di concorso.

A questi si aggiungerebbero tutti i candidati che conseguiranno lo stesso punteggio dell’ultimo ammesso.

Cosa studiare per il Concorso Docenti 2027?

In attesa della pubblicazione dell’Allegato A, contenente i programmi d’esame ufficiali aggiornati, gli aspiranti docenti possono concentrarsi sulla preparazione della parte generale e metodologica, comune alle diverse classi di concorso.

In particolare, gli argomenti da approfondire sono:

Pedagogia e psicopedagogia: i principali fondamenti teorici dello sviluppo e dell’apprendimento.

i principali fondamenti teorici dello sviluppo e dell’apprendimento. Didattica e metodologie: le strategie didattiche più adeguate per rispondere ai differenti bisogni degli alunni.

le strategie didattiche più adeguate per rispondere ai differenti bisogni degli alunni. Inclusione scolastica: le disposizioni normative e le buone pratiche per favorire l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e disabilità certificata.

le disposizioni normative e le buone pratiche per favorire l’inclusione degli alunni con e disabilità certificata. Tecnologie digitali: le competenze informatiche e l’utilizzo degli strumenti tecnologici nella didattica multimediale.

le competenze informatiche e l’utilizzo degli strumenti tecnologici nella didattica multimediale. Lingua inglese: la comprensione dei testi, con riferimento al livello B2 .

la comprensione dei testi, con riferimento al . Legislazione scolastica: l’ordinamento e le principali norme che regolano il sistema d’istruzione italiano.

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