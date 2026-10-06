Concorsi docenti, al via il censimento e collaudo delle aule informatizzate: c’è tempo fino al 31 ottobre 2026

La macchina organizzativa dei concorsi per il personale docente della scuola statale relativi all’anno scolastico 2026-2027 entra ufficialmente nel vivo. Con la nota prot. 8087 del 5 ottobre 2026, il MIM ha trasmesso ai Dirigenti scolastici e ai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali le indicazioni per l’avvio della ricognizione e della verifica tecnica delle postazioni informatiche destinate alle prove concorsuali.

La procedura si svolgerà interamente online sulla piattaforma dedicata (https://prove.concorsi.istruzione.it/), attiva dall’8 al 31 ottobre 2026. L’operazione mira a censire la capienza effettiva degli istituti scolastici statali di ogni ordine e grado e a verificare la piena funzionalità tecnologica di ogni singola postazione.

Le scadenze

Il provvedimento ministeriale scandisce con precisione i passaggi e le scadenze temporali a cui sono tenuti gli uffici territoriali e gli istituti scolastici:

Entro il 7 ottobre 2026 : ciascun Ufficio Scolastico Regionale deve nominare i propri Referenti tecnici regionali e trasmetterne i dati anagrafici al Dipartimento ministeriale via e-mail all’indirizzo mim.concorsiscuola@istruzione.it, utilizzando il modello Excel allegato alla nota. I dati saranno poi inoltrati al Cineca per l’abilitazione dei profili sulla piattaforma.

: ciascun Ufficio Scolastico Regionale deve nominare i propri Referenti tecnici regionali e trasmetterne i dati anagrafici al Dipartimento ministeriale via e-mail all’indirizzo mim.concorsiscuola@istruzione.it, utilizzando il modello Excel allegato alla nota. I dati saranno poi inoltrati al Cineca per l’abilitazione dei profili sulla piattaforma. Dall’8 al 31 ottobre 2026: periodo di apertura della piattaforma informatica per le operazioni di censimento delle aule, inserimento del numero di posti e collaudo tecnico delle postazioni da parte delle singole scuole.

Nomine del personale d’aula

I Dirigenti scolastici provvederanno a designare con atto formale di nomina uno o, laddove possibile, due Responsabili tecnici d’aula per ogni ambiente informatico destinato alle prove. Il Ministero raccomanda di individuare preferibilmente personale già formato e dotato di adeguata esperienza. All’atto della nomina, l’istituzione scolastica deve fornire al responsabile l’informativa sulla privacy, autorizzandolo al trattamento dei dati personali connessi alla procedura concorsuale.

Inserimento dati e collaudo

L’attività all’interno della piattaforma informatizzata segue una sequenza guidata rigorosa: