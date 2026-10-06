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06.10.2026

Concorsi docenti, al via il censimento e collaudo delle aule informatizzate: c’è tempo fino al 31 ottobre 2026

Lara La Gatta
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Indice
Le scadenze
Nomine del personale d'aula
Inserimento dati e collaudo

La macchina organizzativa dei concorsi per il personale docente della scuola statale relativi all’anno scolastico 2026-2027 entra ufficialmente nel vivo. Con la nota prot. 8087 del 5 ottobre 2026, il MIM ha trasmesso ai Dirigenti scolastici e ai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali le indicazioni per l’avvio della ricognizione e della verifica tecnica delle postazioni informatiche destinate alle prove concorsuali.

La procedura si svolgerà interamente online sulla piattaforma dedicata (https://prove.concorsi.istruzione.it/), attiva dall’8 al 31 ottobre 2026. L’operazione mira a censire la capienza effettiva degli istituti scolastici statali di ogni ordine e grado e a verificare la piena funzionalità tecnologica di ogni singola postazione.

Le scadenze

Il provvedimento ministeriale scandisce con precisione i passaggi e le scadenze temporali a cui sono tenuti gli uffici territoriali e gli istituti scolastici:

  • Entro il 7 ottobre 2026: ciascun Ufficio Scolastico Regionale deve nominare i propri Referenti tecnici regionali e trasmetterne i dati anagrafici al Dipartimento ministeriale via e-mail all’indirizzo mim.concorsiscuola@istruzione.it, utilizzando il modello Excel allegato alla nota. I dati saranno poi inoltrati al Cineca per l’abilitazione dei profili sulla piattaforma.
  • Dall’8 al 31 ottobre 2026: periodo di apertura della piattaforma informatica per le operazioni di censimento delle aule, inserimento del numero di posti e collaudo tecnico delle postazioni da parte delle singole scuole.

Nomine del personale d’aula

I Dirigenti scolastici provvederanno a designare con atto formale di nomina uno o, laddove possibile, due Responsabili tecnici d’aula per ogni ambiente informatico destinato alle prove. Il Ministero raccomanda di individuare preferibilmente personale già formato e dotato di adeguata esperienza. All’atto della nomina, l’istituzione scolastica deve fornire al responsabile l’informativa sulla privacy, autorizzandolo al trattamento dei dati personali connessi alla procedura concorsuale.

Inserimento dati e collaudo

L’attività all’interno della piattaforma informatizzata segue una sequenza guidata rigorosa:

  1. Gestione aule e postazioni: accedere al portale https://prove.concorsi.istruzione.it/ a partire dall’8 ottobre. I Responsabili d’Istituto troveranno già pre-caricate le aule censite nella precedente tornata concorsuale, ma avranno l’obbligo di specificare per ciascuna il numero di posti disponibili. Sarà inoltre possibile censire ulteriori aule informatiche.
  2. Profilazione dei tecnici d’aula: l’istituto dovrà inserire i dati anagrafici e di contatto (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, e-mail e recapito telefonico) dei Responsabili tecnici d’aula. La nota ministeriale sottolinea che tali dati dovranno essere inseriti ex novo, anche per il personale già profilato in occasione di concorsi precedenti.
  3. Presa visione privacy: ciascun Responsabile tecnico d’aula dovrà accedere autonomamente alla piattaforma con la propria identità digitale SPID e confermare la presa visione dell’informativa privacy. Questo passaggio è propedeutico e indispensabile per sbloccare le funzioni successive.
  4. Collaudo tecnico e registrazione esiti: le funzioni di collaudo saranno operative soltanto dopo l’avvenuto inserimento dell’aula, delle relative postazioni e del nominativo di almeno un responsabile. Effettuata la verifica strumentale dei computer, i tecnici d’aula registreranno gli esiti direttamente a sistema.
m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI(R).0002250.05-10-2026Download
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