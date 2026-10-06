Concorsi docenti, al via il censimento e collaudo delle aule informatizzate: c’è tempo fino al 31 ottobre 2026

La macchina organizzativa dei concorsi per il personale docente della scuola statale relativi all’anno scolastico 2026-2027 entra ufficialmente nel vivo. Con la nota prot. 8087 del 5 ottobre 2026, il MIM ha trasmesso ai Dirigenti scolastici e ai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali le indicazioni per l’avvio della ricognizione e della verifica tecnica delle postazioni informatiche destinate alle prove concorsuali.
La procedura si svolgerà interamente online sulla piattaforma dedicata (https://prove.concorsi.istruzione.it/), attiva dall’8 al 31 ottobre 2026. L’operazione mira a censire la capienza effettiva degli istituti scolastici statali di ogni ordine e grado e a verificare la piena funzionalità tecnologica di ogni singola postazione.
Le scadenze
Il provvedimento ministeriale scandisce con precisione i passaggi e le scadenze temporali a cui sono tenuti gli uffici territoriali e gli istituti scolastici:
- Entro il 7 ottobre 2026: ciascun Ufficio Scolastico Regionale deve nominare i propri Referenti tecnici regionali e trasmetterne i dati anagrafici al Dipartimento ministeriale via e-mail all’indirizzo mim.concorsiscuola@istruzione.it, utilizzando il modello Excel allegato alla nota. I dati saranno poi inoltrati al Cineca per l’abilitazione dei profili sulla piattaforma.
- Dall’8 al 31 ottobre 2026: periodo di apertura della piattaforma informatica per le operazioni di censimento delle aule, inserimento del numero di posti e collaudo tecnico delle postazioni da parte delle singole scuole.
Nomine del personale d’aula
I Dirigenti scolastici provvederanno a designare con atto formale di nomina uno o, laddove possibile, due Responsabili tecnici d’aula per ogni ambiente informatico destinato alle prove. Il Ministero raccomanda di individuare preferibilmente personale già formato e dotato di adeguata esperienza. All’atto della nomina, l’istituzione scolastica deve fornire al responsabile l’informativa sulla privacy, autorizzandolo al trattamento dei dati personali connessi alla procedura concorsuale.
Inserimento dati e collaudo
L’attività all’interno della piattaforma informatizzata segue una sequenza guidata rigorosa:
- Gestione aule e postazioni: accedere al portale https://prove.concorsi.istruzione.it/ a partire dall’8 ottobre. I Responsabili d’Istituto troveranno già pre-caricate le aule censite nella precedente tornata concorsuale, ma avranno l’obbligo di specificare per ciascuna il numero di posti disponibili. Sarà inoltre possibile censire ulteriori aule informatiche.
- Profilazione dei tecnici d’aula: l’istituto dovrà inserire i dati anagrafici e di contatto (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, e-mail e recapito telefonico) dei Responsabili tecnici d’aula. La nota ministeriale sottolinea che tali dati dovranno essere inseriti ex novo, anche per il personale già profilato in occasione di concorsi precedenti.
- Presa visione privacy: ciascun Responsabile tecnico d’aula dovrà accedere autonomamente alla piattaforma con la propria identità digitale SPID e confermare la presa visione dell’informativa privacy. Questo passaggio è propedeutico e indispensabile per sbloccare le funzioni successive.
- Collaudo tecnico e registrazione esiti: le funzioni di collaudo saranno operative soltanto dopo l’avvenuto inserimento dell’aula, delle relative postazioni e del nominativo di almeno un responsabile. Effettuata la verifica strumentale dei computer, i tecnici d’aula registreranno gli esiti direttamente a sistema.