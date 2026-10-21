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21.10.2026

Concorsi a cattedra 2027, procedura già avviata. Ci sono pure i nuovi elenchi regionali – DIRETTA ORE 16.00

Valerio Musumeci
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Indice
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I nostri corsi sul concorso docenti

Ci saranno concorsi a cattedra nel 2027? Quali saranno le procedure di valutazione titoli? L’accesso al concorso sarà preceduto da test preselettivi a risposta multipla? Come si procede riguardo tempi e modalità degli elenchi regionali? Quanti sono i posti disponibili per le immissioni in ruolo 2027/28? Si possono prevedere, e in che percentuale verranno distribuite le assunzioni?

E ancora, saranno effettuate immissioni in ruolo su posti di sostegno dalle Graduatorie per le supplenze prima fascia, e ci sarà la procedura della mini call veloce? Sarà implementato il doppio canale per le immissioni in ruolo sui posti comuni da GPS, per evitare che permangano posti residui dopo l’utilizzo di tutte le Graduatorie di merito e delle Graduatorie ad esaurimento?

Sono solo alcune delle domande che si pone il personale della scuola. A parlarne, nella nuova puntata della Tecnica risponde Live – mercoledì 21 ottobre, a partire dalle 16.00 – saranno i i nostri esperti di normativa scolastica Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo, che risponderanno alle domande in diretta dei lettori. La trasmissione sarà disponibile su YouTube, Facebook e su tecnicadellascuola.it.

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I nostri corsi sul concorso docenti

Per chi volesse prepararsi al concorso docenti, la Tecnica della Scuola, attraverso la sua piattaforma di formazione, mette a disposizione numerosi corsi, preparati dai nostri esperti, dedicati ai diversi aspetti del concorso e differenziati per ordine e grado. L’offerta formativa può essere consultata al seguente link: https://corsi.tecnicadellascuola.it/concorso-docenti/

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