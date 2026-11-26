Importante novità per gli aspiranti docenti di sostegno che hanno conseguito la specializzazione attraverso i percorsi disciplinati dagli articoli 6 e 7 del D.L. 71/2024, convertito dalla Legge 106/2024.

Il D.M. 214 del 6 novembre 2026 modifica le tabelle di valutazione dei titoli dei concorsi docenti, riconoscendo anche a queste specializzazioni 12,50 punti aggiuntivi rispetto al punteggio attribuito sulla base della votazione finale.

La disposizione riguarda sia la scuola dell’infanzia e primaria sia la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Viene così di fatto equiparato il punteggio aggiuntivo delle specializzazioni conseguite attraverso i percorsi straordinari INDIRE a quello dei titoli ottenuti mediante percorsi con accesso selettivo (TFA sostegno).

Quali percorsi sono interessati

Il nuovo punteggio riguarda i percorsi di specializzazione previsti:

dall’art. 6 del D.L. 71/2024, destinati ai docenti in possesso dei prescritti requisiti di servizio sul sostegno;

dall’art. 7 dello stesso decreto, rivolti ai soggetti in possesso di titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all’estero che si trovano nelle condizioni previste dalla norma.

Il Ministero evidenzia, nelle premesse del decreto, la coerenza di questa scelta con quanto previsto dall’O.M. 27/2026 in materia di graduatorie per le supplenze.

Quanto vale complessivamente la specializzazione

Il punteggio aggiuntivo si somma a quello attribuito in relazione al voto conseguito, secondo la seguente esemplificazione:

Voto di specializzazione Punteggio base Punteggio aggiuntivo Totale 75/100 0 12,50 12,50 80/100 2,50 12,50 15 85/100 5 12,50 17,50 90/100 7,50 12,50 20 95/100 10 12,50 22,50 100/100 12,50 12,50 25

Con il massimo dei voti, pertanto, il titolo di specializzazione conseguito attraverso uno dei percorsi interessati dalla disposizione può valere complessivamente 25 punti, pari alla metà del punteggio massimo attribuibile ai titoli.

La modifica è riportata al nuovo punto A.2.3 delle tabelle di valutazione contenute negli Allegati 2 e 2-bis al D.M. 214/2026.