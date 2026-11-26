Arrivano dal MIM alcuni chiarimenti riguardanti l’esatto perimetro della Legge 9 giugno 2026, n. 104 in materia di consenso informato in ambito scolastico. Con la nota prot. n. 6105 del 25 novembre 2026, il Ministero ha risposto ai numerosi quesiti inviati dalle istituzioni scolastiche a seguito della precedente circolare n. 4712 del 14 settembre 2026.

Nessuna autorizzazione scritta per educazione al rispetto ed empatia

La precisazione ministeriale definisce con chiarezza cosa rientra e cosa no nel vincolo del consenso informato. Nello specifico, si evidenzia che l’educazione al rispetto, lo sviluppo di relazioni corrette ed equilibrate, l’empatia affettiva e relazionale e le iniziative di contrasto alla violenza di genere non rientrano nell’ambito di applicazione della Legge 104/2026.

Di conseguenza, per svolgere queste attività didattiche non è richiesta alcuna preventiva autorizzazione scritta da parte delle famiglie o degli studenti maggiorenni. Tali percorsi, infatti, si fondano direttamente sulle Indicazioni nazionali per il curricolo e sulle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, e non sono espressamente richiamati dalla legge sul consenso.

Vale anche per i progetti extracurricolari

Il Ministero ha chiarito anche che l’esclusione dall’obbligo del consenso informato opera a prescindere dalla modalità organizzativa prescelta dall’istituto.

Pertanto, non serve la preventiva autorizzazione dei genitori anche quando tali attività vengono svolte:

In forma extracurricolare ;

; Sotto forma di progetto ;

; Come interventi di arricchimento o ampliamento dell’offerta formativa.

Per l’avvio di questi percorsi rimangono confermate esclusivamente le ordinarie procedure di programmazione, adozione e diffusione dell’offerta formativa valide per ogni altra attività didattica.

In sostanza, quando serve il consenso?

In caso di mancata firma del consenso per attività extracurricolari o di ampliamento dell’offerta formativa afferenti all’ambito della sessualità, gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado dovranno astenersi dalla frequenza delle relative ore e l’istituzione scolastica dovrà garantire la fruizione di attività formative alternative (già previste nel PTOF), con la presenza di un docente della scuola per gli studenti minorenni. La natura di tali attività alternative andrà comunicata ai genitori contestualmente alla richiesta di consenso principale.

Come acquisire il consenso?

Il consenso dei genitori o dello studente, se maggiorenne, dovrà essere richiesto entro il settimo giorno antecedente alla data prevista per lo svolgimento delle attività con previa o contestuale messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che le istituzioni scolastiche intendono utilizzare per la realizzazione di tali attività.

La richiesta di consenso dovrà esplicitare puntualmente le finalità, gli obiettivi educativi e formativi, i contenuti, gli argomenti, i temi e le modalità di svolgimento delle attività.

Nella richiesta dovrà, inoltre, essere indicata l’eventuale presenza di esperti esterni che dovranno possedere comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto di trattazione.

L’istituzione scolastica deve sempre garantire la presenza di un docente durante lo svolgimento delle attività qualora siano coinvolti alunni o studenti di minore età, utilizzando le risorse umane e finanziarie disponibili.

Il consenso, così richiesto, deve essere acquisito prima dello svolgimento dell’attività.