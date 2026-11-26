Per ottenere il punteggio non basta che l’ente certificatore sia riconosciuto dal Ministero: occorre verificare anche quando è stato conseguito il titolo.

Il D.M. 214 del 6 novembre 2026 interviene sulle condizioni di valutabilità delle certificazioni linguistiche nei concorsi per il reclutamento del personale docente.

La disposizione riguarda tutti gli ordini e gradi di scuola, sia per i posti comuni sia per quelli di sostegno.

Quanto valgono le certificazioni linguistiche

Le tabelle ministeriali prevedono i seguenti punteggi:

Livello della certificazione Punteggio B2 Non valutabile C1 3,75 punti C2 5 punti

Sono quindi valutabili esclusivamente le certificazioni di livello almeno C1.

Il riconoscimento dell’ente certificatore

Il decreto stabilisce espressamente che le certificazioni devono essere conseguite ai sensi dei D.M. 62 del 10 marzo 2022 e 200 del 18 ottobre 2022, presso enti ricompresi nell’elenco degli enti certificatori riconosciuti dal Ministero.

La precisazione più significativa riguarda il momento del conseguimento del titolo: la certificazione deve essere stata ottenuta esclusivamente nel periodo di vigenza del riconoscimento dell’ente.

Non è quindi sufficiente verificare che l’ente risulti attualmente riconosciuto. Occorre accertare che il riconoscimento fosse valido anche alla data di conseguimento della certificazione.

Più certificazioni nella stessa lingua

È valutabile un solo titolo per ciascuna lingua straniera. Pertanto, chi possiede una certificazione C1 e una C2 nella medesima lingua non può sommare i relativi punteggi, ma può far valere il titolo di livello superiore, purché in possesso dei requisiti richiesti.

È invece possibile ottenere il punteggio per certificazioni riferite a lingue differenti. Ad esempio, una certificazione C2 in inglese e una C1 in francese, entrambe valutabili, consentono di ottenere complessivamente 8,75 punti.

Le disposizioni sono riportate al punto B.4.12 dell’Allegato 2, per la scuola secondaria, e al punto B.20 dell’Allegato 2-bis, per la scuola dell’infanzia e primaria.