Per ottenere il punteggio non basta che l’ente certificatore sia riconosciuto dal Ministero: occorre verificare anche quando è stato conseguito il titolo.
Il D.M. 214 del 6 novembre 2026 interviene sulle condizioni di valutabilità delle certificazioni linguistiche nei concorsi per il reclutamento del personale docente.
La disposizione riguarda tutti gli ordini e gradi di scuola, sia per i posti comuni sia per quelli di sostegno.
Le tabelle ministeriali prevedono i seguenti punteggi:
|Livello della certificazione
|Punteggio
|B2
|Non valutabile
|C1
|3,75 punti
|C2
|5 punti
Sono quindi valutabili esclusivamente le certificazioni di livello almeno C1.
Il decreto stabilisce espressamente che le certificazioni devono essere conseguite ai sensi dei D.M. 62 del 10 marzo 2022 e 200 del 18 ottobre 2022, presso enti ricompresi nell’elenco degli enti certificatori riconosciuti dal Ministero.
La precisazione più significativa riguarda il momento del conseguimento del titolo: la certificazione deve essere stata ottenuta esclusivamente nel periodo di vigenza del riconoscimento dell’ente.
Non è quindi sufficiente verificare che l’ente risulti attualmente riconosciuto. Occorre accertare che il riconoscimento fosse valido anche alla data di conseguimento della certificazione.
È valutabile un solo titolo per ciascuna lingua straniera. Pertanto, chi possiede una certificazione C1 e una C2 nella medesima lingua non può sommare i relativi punteggi, ma può far valere il titolo di livello superiore, purché in possesso dei requisiti richiesti.
È invece possibile ottenere il punteggio per certificazioni riferite a lingue differenti. Ad esempio, una certificazione C2 in inglese e una C1 in francese, entrambe valutabili, consentono di ottenere complessivamente 8,75 punti.
Le disposizioni sono riportate al punto B.4.12 dell’Allegato 2, per la scuola secondaria, e al punto B.20 dell’Allegato 2-bis, per la scuola dell’infanzia e primaria.