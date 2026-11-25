Con il D.M. 214 del 6 novembre 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha aggiornato i programmi concorsuali per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno.

Il provvedimento modifica i D.M. 205 e 206 del 26 ottobre 2023, recependo anche la richiesta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) di adeguare i contenuti delle prove alle novità legislative e ordinamentali intervenute negli ultimi anni.

Per la scuola secondaria vengono sostituite la parte generale e quella relativa ai posti di sostegno, mentre per l’infanzia e la primaria viene integralmente sostituito l’allegato contenente i programmi concorsuali.

Le conoscenze comuni a tutti i candidati

Indipendentemente dal grado di scuola e dalla tipologia di posto, la preparazione dovrà riguardare:

le principali teorie dell’apprendimento e dello sviluppo, tra cui comportamentismo, cognitivismo, costruttivismo, socio-costruttivismo e teoria dell’apprendimento sociale;

la psicologia dell’educazione e le competenze pedagogico-didattiche;

la progettazione curricolare e interdisciplinare;

la didattica individualizzata e personalizzata;

l’inclusione scolastica, l’orientamento e la valorizzazione dei talenti;

le competenze digitali applicate alla didattica;

l’autonomia scolastica, la governance e l’autovalutazione delle istituzioni scolastiche;

lo stato giuridico del docente, il CCNL vigente e l’anno di formazione e prova.

Le nuove norme da studiare

Particolare attenzione dovrà essere riservata all’aggiornamento della legislazione scolastica. Tra i riferimenti normativi più recenti riportati nei programmi figurano:

il D.M. 183/2024, relativo alle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica;

l’O.M. 3/2025, sulla valutazione degli apprendimenti nella primaria e del comportamento nella secondaria di primo grado;

la Legge 41/2025, sulla promozione della pratica sportiva nelle scuole e sui Nuovi giochi della gioventù;

il D.M. 166/2025, riguardante le Linee guida per l’introduzione dell’intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche;

il D.M. 218/2025, sugli esami di idoneità;

il D.M. 221/2025, recante le nuove Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo;

la Legge 104/2026, in materia di consenso informato in ambito scolastico.

Per la scuola secondaria si aggiungono il D.M. 2/2026, relativo al curriculum della studentessa e dello studente, il D.M. 29/2026, sulla revisione dell’assetto ordinamentale degli istituti tecnici, e l’O.M. 163/2026, sugli esami integrativi.

Intelligenza artificiale, competenze digitali e sostenibilità

La preparazione dei candidati dovrà comprendere anche i più recenti documenti europei in materia di istruzione.

Tra questi assumono particolare rilievo le conclusioni del Consiglio dell’11 maggio 2026 sugli insegnanti nell’era dell’intelligenza artificiale e la risoluzione del 29 giugno 2026 sulla cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione per il periodo 2026-2030.

Sono espressamente richiamati anche i quadri europei di riferimento DigComp 3.0, per le competenze digitali dei cittadini, DigCompEdu, per le competenze digitali degli educatori, e GreenComp, per le competenze in materia di sostenibilità.

I programmi per la scuola dell’infanzia e primaria

Per la scuola dell’infanzia, oltre alle conoscenze generali, i candidati dovranno approfondire il sistema integrato zerosei, i campi di esperienza, l’organizzazione degli ambienti di apprendimento, i metodi didattici Montessori e Agazzi, la relazione educativa, il plurilinguismo e la continuità del curricolo 0-14 anni.

Per la scuola primaria particolare rilievo assumono la didattica delle discipline, l’apprendimento collaborativo, la progettazione laboratoriale, lo sviluppo delle competenze sociali e di cittadinanza, la personalizzazione dei percorsi e la prevenzione dell’insuccesso scolastico.

La preparazione per i posti di sostegno

I candidati ai posti di sostegno dovranno approfondire la normativa sull’inclusione scolastica, con particolare riferimento alla disabilità, ai disturbi specifici di apprendimento e agli altri bisogni educativi speciali.

Tra gli argomenti da studiare rientrano il modello nazionale di PEI, la classificazione internazionale ICF e il D.Lgs. 62/2024, relativo alla riforma della disabilità, all’accomodamento ragionevole, alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.

La preparazione dovrà riguardare anche la progettazione educativa individualizzata e la capacità di individuare, in collaborazione con gli altri docenti, interventi che favoriscano l’apprendimento, la partecipazione e la socializzazione degli alunni.

Quali allegati consultare per prepararsi

I candidati possono fare riferimento ai seguenti allegati al D.M. 214/2026: