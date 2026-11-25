Con il D.M. 214 del 6 novembre 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha aggiornato i programmi concorsuali per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno.
Il provvedimento modifica i D.M. 205 e 206 del 26 ottobre 2023, recependo anche la richiesta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) di adeguare i contenuti delle prove alle novità legislative e ordinamentali intervenute negli ultimi anni.
Per la scuola secondaria vengono sostituite la parte generale e quella relativa ai posti di sostegno, mentre per l’infanzia e la primaria viene integralmente sostituito l’allegato contenente i programmi concorsuali.
Indipendentemente dal grado di scuola e dalla tipologia di posto, la preparazione dovrà riguardare:
Particolare attenzione dovrà essere riservata all’aggiornamento della legislazione scolastica. Tra i riferimenti normativi più recenti riportati nei programmi figurano:
Per la scuola secondaria si aggiungono il D.M. 2/2026, relativo al curriculum della studentessa e dello studente, il D.M. 29/2026, sulla revisione dell’assetto ordinamentale degli istituti tecnici, e l’O.M. 163/2026, sugli esami integrativi.
La preparazione dei candidati dovrà comprendere anche i più recenti documenti europei in materia di istruzione.
Tra questi assumono particolare rilievo le conclusioni del Consiglio dell’11 maggio 2026 sugli insegnanti nell’era dell’intelligenza artificiale e la risoluzione del 29 giugno 2026 sulla cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione per il periodo 2026-2030.
Sono espressamente richiamati anche i quadri europei di riferimento DigComp 3.0, per le competenze digitali dei cittadini, DigCompEdu, per le competenze digitali degli educatori, e GreenComp, per le competenze in materia di sostenibilità.
Per la scuola dell’infanzia, oltre alle conoscenze generali, i candidati dovranno approfondire il sistema integrato zerosei, i campi di esperienza, l’organizzazione degli ambienti di apprendimento, i metodi didattici Montessori e Agazzi, la relazione educativa, il plurilinguismo e la continuità del curricolo 0-14 anni.
Per la scuola primaria particolare rilievo assumono la didattica delle discipline, l’apprendimento collaborativo, la progettazione laboratoriale, lo sviluppo delle competenze sociali e di cittadinanza, la personalizzazione dei percorsi e la prevenzione dell’insuccesso scolastico.
I candidati ai posti di sostegno dovranno approfondire la normativa sull’inclusione scolastica, con particolare riferimento alla disabilità, ai disturbi specifici di apprendimento e agli altri bisogni educativi speciali.
Tra gli argomenti da studiare rientrano il modello nazionale di PEI, la classificazione internazionale ICF e il D.Lgs. 62/2024, relativo alla riforma della disabilità, all’accomodamento ragionevole, alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.
La preparazione dovrà riguardare anche la progettazione educativa individualizzata e la capacità di individuare, in collaborazione con gli altri docenti, interventi che favoriscano l’apprendimento, la partecipazione e la socializzazione degli alunni.
I candidati possono fare riferimento ai seguenti allegati al D.M. 214/2026: