Ha fatto molto rumore il caso del manuale di storia per le scuole superiori ‘Trame del tempo 3’, edito da Laterza, che a pagina 666 sostiene che il governo Meloni “settantasette anni dopo la Liberazione dal fascismo”, è “il partito che ne ha raccolto l’eredità e che continua ad avere una stretta relazione con la sua “base” dichiaratamente fascista”.

L’ordine del giorno

Ieri, 25 novembre, il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia, intervenendo in aula sul voto di fiducia al disegno di legge di conversione del dl scuola, ha parlato delle intenzioni del ministro: “Il ministro Valditara sta lavorando affinché i manuali di storia in uso nelle nostre scuole siano improntati alla verità, senza piegare il racconto storico all’impostazione ideologica degli autori, come è avvenuto recentemente con Trame del Tempo“.

Come riporta La Repubblica, tra gli ordini del giorno alla Camera al decreto Scuola, il partito di maggioranza, Fratelli d’Italia, ne ha presentato uno che impegna il governo “a valutare l’opportunità di adottare ulteriori iniziative di competenza volte a istituire presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, senza nuovi o maggiori oneri, un Osservatorio sul pluralismo dei libri di testo, composto da esperti nominati dal ministro, che segnala alle istituzioni scolastiche e agli editori i contenuti non conformi alle indicazioni nazionali o privi di equilibrio nella trattazione dei temi storici, civili e sociali, prevedendo che ai componenti non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese”, questo quanto si legge nel testo targato FdI.

Le parole di Fracassi

Il Governo ha dato parere favorevole all’ordine del giorno di Fratelli d’Italia. Durissima la replica di Gianna Fracassi, segretaria generale Flc Cgil: “Il nome dell’Osservatorio parla di pluralismo, ma lo scopo vero è un altro: compilare l’elenco dei libri sgraditi al governo, in pratica una lista di proscrizione”.

“Ricordiamo – aggiunge Fracassi – che la Costituzione, all’articolo 33, garantisce la libertà di insegnamento. Ricordiamo anche che la scelta dei libri di testo spetta ai collegi dei docenti, cioè a professionisti che conoscono le proprie classi. E che le Indicazioni nazionali non sono programmi obbligatori ma solo cornice del progetto di ogni scuola”.

“Si tratta di un ordine del giorno, che non vincola il governo – sottolinea la dirigente sindacale -, ma il segnale politico è chiaro, grave e inquietante” .

“La FLC CGIL lo contrasterà in tutte le sedi, a difesa della libertà di insegnamento, dell’autonomia delle scuole e del diritto di studentesse e studenti a una formazione critica”.