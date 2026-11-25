Con il D.M. 214 del 6 novembre 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha modificato i decreti ministeriali 205 e 206 del 26 ottobre 2023, che disciplinano i concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno.

Il provvedimento interviene sui programmi concorsuali e sulle tabelle di valutazione dei titoli, adeguandoli alle novità legislative e ordinamentali intervenute e valorizzando maggiormente l’esperienza professionale maturata dai docenti.

Aumenta il punteggio per il servizio

Una delle principali novità riguarda la valutazione del servizio di insegnamento, il cui punteggio viene incrementato. Per ciascuna annualità di servizio valutabile saranno infatti attribuiti 3 punti anziché 2, per tutti gli ordini e gradi di scuola.

Per la scuola secondaria viene inoltre precisato che il servizio prestato su una classe di concorso oggetto di accorpamento ai sensi del D.M. 255/2023 è valutato come specifico anche sull’altra classe di concorso aggregata.

Resta fermo il limite massimo complessivo di 50 punti per la valutazione dei titoli.

Specializzazione sul sostegno

Sia per la scuola dell’infanzia e primaria sia per la secondaria vengono riconosciuti 12,50 punti aggiuntivi ai percorsi di specializzazione sul sostegno previsti dagli articoli 6 e 7 del D.L. 71/2024, convertito dalla Legge 106/2024.

Il Ministero ha così equiparato, sotto il profilo del punteggio aggiuntivo, tali percorsi a quelli di specializzazione con accesso selettivo, in coerenza con quanto previsto dall’O.M. 27/2026 in materia di graduatorie per le supplenze.

Abilitazioni e precedenti concorsi

Per la scuola secondaria viene espressamente riconosciuto il punteggio aggiuntivo di 12,50 punti anche alle abilitazioni conseguite attraverso il superamento di procedure concorsuali selettive.

Per gli insegnanti tecnico-pratici (ITP) sono previsti:

12,50 punti aggiuntivi per le abilitazioni specifiche conseguite attraverso percorsi selettivi o procedure concorsuali selettive;

5 punti aggiuntivi per le abilitazioni conseguite attraverso altri percorsi abilitanti.

Vengono inoltre attribuiti 15 punti per ciascun precedente concorso ordinario per il quale il candidato sia stato inserito nella graduatoria di merito o abbia superato tutte le prove, relativamente allo specifico posto o alla specifica classe di concorso nel medesimo grado.

Titoli accademici e scientifici

Le nuove tabelle prevedono, per tutti gli ordini e gradi di scuola, i seguenti punteggi:

Titolo Punti Dottorato di ricerca o diploma di perfezionamento equiparato 14 Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia 15 Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni di ricerca 13 Inserimento nelle graduatorie nazionali per la docenza a tempo indeterminato nelle istituzioni AFAM 14 Specializzazione in italiano L2 3,75

I dottorati conseguiti presso Università estere sono valutabili purché riconosciuti in Italia secondo la normativa vigente.

Certificazioni linguistiche e CLIL

Il decreto precisa le condizioni per la valutazione delle certificazioni linguistiche, alle quali sono attribuiti:

3,75 punti per il livello C1;

per il livello C1; 5 punti per il livello C2.

Le certificazioni devono essere conseguite presso enti riconosciuti dal Ministero, esclusivamente durante il periodo di validità del riconoscimento. È valutabile un solo titolo per ciascuna lingua straniera.

Per quanto riguarda i corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata di 60 CFU, viene specificato che devono essere svolti dalle Università.

Aggiornati i programmi concorsuali

Il decreto aggiorna anche i contenuti oggetto di studio da parte dei candidati.

Per la scuola secondaria vengono sostituite la parte generale dei programmi e quella relativa ai posti di sostegno, mentre per la scuola dell’infanzia e primaria viene integralmente sostituito l’allegato contenente i programmi concorsuali.

Tra i riferimenti normativi e gli argomenti presenti nei programmi aggiornati figurano:

le nuove Indicazioni nazionali per il curricolo;

le Linee guida per l’introduzione dell’intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche;

la normativa sul consenso informato in ambito scolastico;

la riforma della disabilità;

la valutazione degli apprendimenti e del comportamento;

i quadri europei di riferimento per le competenze digitali e per la sostenibilità;

le indicazioni europee sugli insegnanti nell’era dell’intelligenza artificiale.

Classi di concorso accorpate

Il decreto individua inoltre i codici alfanumerici da utilizzare per le classi di concorso accorpate ai sensi del D.M. 255/2023, distinguendo i due gradi della scuola secondaria.

Sono interessate le classi A-01, A-12, A-22, A-30, A-48, A-70 e A-71.

Il decreto e gli allegati

Il provvedimento è corredato da sei allegati:

Allegato 1 – Programmi concorsuali della secondaria: parte generale e sostegno;

– Programmi concorsuali della secondaria: parte generale e sostegno; Allegato 1-bis – Programmi concorsuali della scuola dell’infanzia e primaria;

– Programmi concorsuali della scuola dell’infanzia e primaria; Allegato 2 – Tabella aggiornata dei titoli valutabili per la secondaria;

– Tabella aggiornata dei titoli valutabili per la secondaria; Allegato 2-bis – Tabella aggiornata dei titoli valutabili per l’infanzia e primaria;

– Tabella aggiornata dei titoli valutabili per l’infanzia e primaria; Allegato 2-ter – Testo coordinato dei programmi concorsuali della secondaria;

– Testo coordinato dei programmi concorsuali della secondaria; Allegato 3 – Codici alfanumerici delle classi di concorso accorpate.

Per quanto non espressamente modificato continuano ad applicarsi le disposizioni dei D.M. 205 e 206 del 2023.