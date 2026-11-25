Con il D.M. 214 del 6 novembre 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha modificato i decreti ministeriali 205 e 206 del 26 ottobre 2023, che disciplinano i concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno.
Il provvedimento interviene sui programmi concorsuali e sulle tabelle di valutazione dei titoli, adeguandoli alle novità legislative e ordinamentali intervenute e valorizzando maggiormente l’esperienza professionale maturata dai docenti.
Una delle principali novità riguarda la valutazione del servizio di insegnamento, il cui punteggio viene incrementato. Per ciascuna annualità di servizio valutabile saranno infatti attribuiti 3 punti anziché 2, per tutti gli ordini e gradi di scuola.
Per la scuola secondaria viene inoltre precisato che il servizio prestato su una classe di concorso oggetto di accorpamento ai sensi del D.M. 255/2023 è valutato come specifico anche sull’altra classe di concorso aggregata.
Resta fermo il limite massimo complessivo di 50 punti per la valutazione dei titoli.
Sia per la scuola dell’infanzia e primaria sia per la secondaria vengono riconosciuti 12,50 punti aggiuntivi ai percorsi di specializzazione sul sostegno previsti dagli articoli 6 e 7 del D.L. 71/2024, convertito dalla Legge 106/2024.
Il Ministero ha così equiparato, sotto il profilo del punteggio aggiuntivo, tali percorsi a quelli di specializzazione con accesso selettivo, in coerenza con quanto previsto dall’O.M. 27/2026 in materia di graduatorie per le supplenze.
Per la scuola secondaria viene espressamente riconosciuto il punteggio aggiuntivo di 12,50 punti anche alle abilitazioni conseguite attraverso il superamento di procedure concorsuali selettive.
Per gli insegnanti tecnico-pratici (ITP) sono previsti:
Vengono inoltre attribuiti 15 punti per ciascun precedente concorso ordinario per il quale il candidato sia stato inserito nella graduatoria di merito o abbia superato tutte le prove, relativamente allo specifico posto o alla specifica classe di concorso nel medesimo grado.
Le nuove tabelle prevedono, per tutti gli ordini e gradi di scuola, i seguenti punteggi:
|Titolo
|Punti
|Dottorato di ricerca o diploma di perfezionamento equiparato
|14
|Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia
|15
|Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni di ricerca
|13
|Inserimento nelle graduatorie nazionali per la docenza a tempo indeterminato nelle istituzioni AFAM
|14
|Specializzazione in italiano L2
|3,75
I dottorati conseguiti presso Università estere sono valutabili purché riconosciuti in Italia secondo la normativa vigente.
Il decreto precisa le condizioni per la valutazione delle certificazioni linguistiche, alle quali sono attribuiti:
Le certificazioni devono essere conseguite presso enti riconosciuti dal Ministero, esclusivamente durante il periodo di validità del riconoscimento. È valutabile un solo titolo per ciascuna lingua straniera.
Per quanto riguarda i corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata di 60 CFU, viene specificato che devono essere svolti dalle Università.
Il decreto aggiorna anche i contenuti oggetto di studio da parte dei candidati.
Per la scuola secondaria vengono sostituite la parte generale dei programmi e quella relativa ai posti di sostegno, mentre per la scuola dell’infanzia e primaria viene integralmente sostituito l’allegato contenente i programmi concorsuali.
Tra i riferimenti normativi e gli argomenti presenti nei programmi aggiornati figurano:
Il decreto individua inoltre i codici alfanumerici da utilizzare per le classi di concorso accorpate ai sensi del D.M. 255/2023, distinguendo i due gradi della scuola secondaria.
Sono interessate le classi A-01, A-12, A-22, A-30, A-48, A-70 e A-71.
Il provvedimento è corredato da sei allegati:
Per quanto non espressamente modificato continuano ad applicarsi le disposizioni dei D.M. 205 e 206 del 2023.