Concorso docenti, bando prima di dicembre? I tempi sembrano accelerati rispetto agli anni scorsi, ecco perché

Anche quest’anno, come accaduto nel 2023 e nel 2024, ci sarà un concorso per docenti, il cosiddetto Pnrr 3. La macchina organizzativa sta per partire: il Mim ha da poco avviato il censimento e collaudo delle aule informatiche per le prove concorsuali.

I possibili candidati, in questo momento si chiedono: quando sarà pubblicato il bando? Che tempi ci sono? Quale finestra per la presentazione della domanda? Non ci è dato saperlo. Ma è possibile fare, sulla base di quanto accaduto gli anni scorsi, fare qualche previsione.

Concorso docenti Pnrr, le varie tappe

Andiamo con ordine. Nel 2023, innanzitutto, a settembre è stato pubblicato il DPCM relativo ai 60 CFU in Gazzetta Ufficiale. Poi, a ottobre, si ha avuto notizia della firma dei decreti che dettano le regole per lo svolgimento dei successivi concorsi, i cosiddetti regolamenti.

Sempre a ottobre è arrivata la nota relativa al censimento delle aule per svolgere il concorso, con scadenza 10 novembre. Poi, a novembre le Organizzazioni sindacali sono state convocate. Quindi, dalla scadenza del censimento delle aule alla pubblicazione del bando, è passato un mese.

Concorso docenti Pnrr 2, bando sempre a dicembre

Nel 2024 le tappe sono state queste: la nota sul censimento delle aule è arrivata il 30 ottobre per il 23 novembre, poi è arrivata una proroga al 12 dicembre. A novembre c’è stata una modifica al regolamento. Il bando è stato pubblicato l’11 dicembre, con scadenza 30 dicembre.

Concorso in anticipo?

Quest’anno le attività di censimento delle aule sono partite prima: si terranno dal 15 settembre al 6 ottobre. Questo può far pensare a tempi anticipati rispetto agli anni precedenti. Ricordiamo che il bando deve essere pubblicato prima del 31 dicembre 2025.