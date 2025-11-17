Concorso docenti PNRR 3, al via le domande per la nomina nelle commissioni: scadenza 24 novembre

Con due avvisi del 14 novembre il MIM ha comunicato che nel periodo compreso tra il 17 novembre (ore 9,00) e il 24 novembre 2025 (ore 23,59) saranno aperte le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate alla nomina a componente delle commissioni giudicatrici delle due procedure concorsuali per docenti (concorsi PNRR 3).

Come presentare domanda

I docenti, i professori universitari, i dirigenti scolastici e i dirigenti tecnici che intendono proporre la propria candidatura dovranno proporre istanza attraverso il Portale Unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it.

Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE) o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’istruzione e del merito, con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.

Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Concorsi e procedure selettive”, collegandosi all’indirizzo www.mim.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”.

Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

Dichiarazioni

Nell’istanza gli aspiranti Presidenti, Commissari e componenti aggregati, dovranno dichiarare:

l’USR responsabile della procedura concorsuale per la quale intendono candidarsi;

i propri dati anagrafici, di recapito e residenza;

il ruolo al quale, avendone i titoli, intendono candidarsi (presidente, commissario, componente aggregato di lingua inglese);

la qualifica ricoperta (professore universitario, dirigente scolastico, dirigente tecnico, docente, docente AFAM);

lo stato di servizio o di quiescenza;

il possesso di eventuali criteri di precedenza indicati nel decreto;

di non trovarsi in alcuna condizione ostativa indicata nel decreto;

il curriculum vitae.

AVVISI