Concorso docenti PNRR 3, bando in arrivo: tutte le ultime – DIRETTA ore 16,30

Concorso docenti PNRR 3, bando in arrivo: tutte le ultime

Concorso docenti Pnrr 3, ci siamo: il bando, secondo fonti sindacali presenti all’incontro al Mim di ieri, 7 ottobre, dovrebbe uscire questa settimana.

Il bando prevede un contingente di assunzioni da effettuare in un triennio 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, nello specifico 30.759 posti per la scuola secondaria e 27.376 posti per la primaria/infanzia, comprensivi sia dei posti comuni che di quelli di sostegno.

L’obiettivo categorico imposto è che le graduatorie siano pubblicate entro il 30 giugno 2026.    

  • Il bando non dovrebbe tardare.
  • Si avranno i soliti 20 giorni per presentare la domanda.    
  • L’intenzione (usando il condizionale) sarebbe di svolgere la prova scritta prima di Natale.    
  • Le prove orali si svolgeranno durante la primavera.

La diretta della Tecnica risponde live

Sui requisiti, sui posti, sulle prove, sulle graduatorie e su tutte le info utili risponderemo durante la diretta della Tecnica risponde live di oggi, mercoledì 8 ottobre, alle ore 16,30. Ospiti gli esperti di normativa scolastica proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

SEGUI E PARTECIPA ALLA DIRETTA

