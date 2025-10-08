Concorso docenti PNRR 3, bando in arrivo: tutte le ultime – DIRETTA ore 16,30

Concorso docenti Pnrr 3, ci siamo: il bando, secondo fonti sindacali presenti all’incontro al Mim di ieri, 7 ottobre, dovrebbe uscire questa settimana.

Il bando prevede un contingente di assunzioni da effettuare in un triennio 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, nello specifico 30.759 posti per la scuola secondaria e 27.376 posti per la primaria/infanzia, comprensivi sia dei posti comuni che di quelli di sostegno.

L’obiettivo categorico imposto è che le graduatorie siano pubblicate entro il 30 giugno 2026.

Il bando non dovrebbe tardare.

non dovrebbe tardare. Si avranno i soliti 20 giorni per presentare la domanda.

L’intenzione (usando il condizionale) sarebbe di svolgere la prova scritta prima di Natale .

. Le prove orali si svolgeranno durante la primavera.

La diretta della Tecnica risponde live

Sui requisiti, sui posti, sulle prove, sulle graduatorie e su tutte le info utili risponderemo durante la diretta della Tecnica risponde live di oggi, mercoledì 8 ottobre, alle ore 16,30. Ospiti gli esperti di normativa scolastica proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

