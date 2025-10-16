Concorso docenti PNRR 3, compiliamo insieme la domanda – DIRETTA ore 16,00

Pubblicato il bando di concorso del cosiddetto PNRR 3, che prevede un contingente di assunzioni da effettuare in un triennio 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, nello specifico 30.759 posti per la scuola secondaria e 27.376 posti per la primaria/infanzia, comprensivi sia dei posti comuni che di quelli di sostegno.

La diretta della Tecnica risponde live

Come si compila la domanda? Quali sono le indicazioni utili per gli aspiranti? E quali i maggiori dubbi? Ne parleremo, e risponderemo alle vostre domande nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, giovedì 16 ottobre alle ore 16,00. Ospiti i nostri esperti di normativa scolastica proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

SEGUI E PARTECIPA ALLA DIRETTA