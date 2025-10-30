Concorso docenti PNRR 3, entro il 3 novembre censimento e collaudo delle aule informatizzate delle scuole

A seguito di ulteriore proroga, scadrà il 3 novembre 2025 l termine utile per effettuare le operazioni di censimento delle aule informatizzate e del successivo collaudo delle postazioni utilizzabili per i prossimi concorsi.
La piattaforma, volta a raccogliere le informazioni relative alla capienza e alle caratteristiche tecniche di ogni singola aula, è disponibile al seguente link https://prove.concorsi.istruzione.it/.
Designazione dei responsabili
Il primo passo è la designazione, da parte del Dirigente scolastico, di uno o, laddove possibile, due Responsabili tecnici d’aula per la gestione delle prove delle procedure concorsuali, individuando preferibilmente personale già formato e in possesso di un’adeguata esperienza per lo svolgimento delle attività previste.
All’atto della nomina, dovrà essere fornita l’informativa sulla privacy al responsabile tecnico d’aula designato che dovrà confermarne la presa visione direttamente in piattaforma per poter accedere alle operazioni di collaudo. Nell’atto di nomina i responsabili dovranno essere, inoltre, autorizzati al trattamento dei dati personali inerenti alle procedure concorsuali.
Dopodiché il Responsabile d’istituto sulla piattaforma troverà già inserite tutte le aule censite nella scorsa tornata concorsuale senza l’indicazione del numero di posti che dovrà, invece, essere obbligatoriamente specificata. Poi censirà tutte le ulteriori aule informatiche di cui l’istituzione scolastica dispone. Inoltre, dovrà indicare il nominativo, la data di nascita, il codice fiscale, l’indirizzo e-mail ed un recapito telefonico dei Responsabili tecnici d’aula. Nella piattaforma si dovranno inserire ex novo i dati dei Responsabili tecnici d’aula designati, anche nel caso in cui gli stessi siano stati profilati in occasione di precedenti procedure.
Invece, i Responsabili tecnici d’aula designati:
- dovranno accedere alla piattaforma per prendere visione dell’informativa sulla privacy. La presa visione è necessaria per poter accedere ai passaggi successivi;
- effettueranno il collaudo delle postazioni informatiche, secondo le modalità indicate sulla piattaforma stessa. Le operazioni di collaudo saranno attive solo dopo l’avvenuto inserimento in piattaforma dell’aula e del nominativo di almeno un Responsabile tecnico d’aula;
- riporteranno gli esiti del collaudo sulla piattaforma.