Concorso docenti PNRR 3, i posti per infanzia, primaria e secondaria di I e II grado

È online il bando del Concorso docenti PNRR3. Oltre 58mila cattedre vacanti dei prossimi tre anni sono in ballo, ma solo sulla carta. Perché, come spiega ‘Il Sole 24 Ore’, a differenza dei primi due concorsi PNRR (che hanno visto l’assunzione di 40-45mila docenti), stavolta si conosceranno solo strada facendo le assunzioni in programma per raggiungere il target di 70mila assunzioni concordato con l’Ue. Il raggiungimento dell’obiettivo è fissato per il 30 giugno 2026 e si dovrà tenere conto sia dei vincitori di PNRR 1 e 2 che sono stati assunti e sia che alle graduatorie si affiancheranno gli idonei fino a un massimo del 30% delle disponibilità totali.

Come abbiamo più volte ricordato, due sono i bandi, infanzia e primaria e secondaria di I e II grado. A disposizione 19 giorni per presentare l’istanza, in una sola regione, per una sola classe di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado e per il sostegno.

I posti:

30.759 posti per la secondaria

27.376 posti dell’infanzia e della primaria.

Graduatorie ad esaurimento, integrate per un triennio da graduatorie degli idonei nella misura del 30% dei posti messi a concorso. Previste circa 25-30mila assunzioni.

