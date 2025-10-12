Concorso docenti PNRR 3: per quante classi di concorso e tipologie di posto si può partecipare

Un aspirante candidato al concorso di scuola secondaria ci chiede:

• Per quante procedure si può concorrere;

• In quante regioni si può presentare la domanda;

• Per quale ordine di scuola bisogna partecipare se si abilitati in una classe di concorso accorpata.

Per quante procedure si può partecipare

Il decreto n° 2939 del 9 ottobre 2025, nel bandire il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, dispone che i candidati, in possesso dei requisiti, possono partecipare fino a un massimo di quattro concorsi, mediante la presentazione di un’unica domanda, con l’indicazione dei concorsi cui intende partecipare.

Classi di concorso e tipologia di posto

I candidati in possesso del titolo di studio e dell’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria sia di primo sia di secondo grado e la specializzazione sul sostegno per l’insegnamento ai soggetti disabili nei due ordini di scuola, può presentare un’unica domanda in un’unica regione per tutti e quattro i concorsi allegando la ricevuta di versamento pari a10 euro per ogni concorso cui partecipa.

Quando si può presentare la domanda in due regioni

Si può presentare domanda in due regioni diverse soltanto nel caso in cui il candidato possegga i requisiti per partecipare al concorso di scuola primaria e di scuola secondaria trattandosi di due bandi distinti e separati.

Concorso classi di concorso accorpate

Nel presentare la domanda, il candidato in possesso dell’abilitazione per una classe di concorso accorpata, secondo quanto disposto dal decreto 255 del 2023 e che intende partecipare alle procedure relative, dovrà esprimere, per ciascun grado d’istruzione, i codici alfanumerici previsti nella tabella di corrispondenza costituente l’allegato 1-bis e indicati nella colonna “Nuovi codici”.

Classi di concorso accorpate

Il decreto 255 del 2023 ha accorpato le seguenti classi di concorso riconducendoli a:

• A-01 – Disegno e storia dell’arte nelle scuole secondarie di I e II grado accorpando le classi di concorso A01 con la A017;

• A-12 – Discipline letterarie nelle scuole secondarie di I e II grado accorpando la classe di concorso A-12 e A-22;

• A-22 – Lingue e culture straniere nelle scuole secondarie di I e II grado accorpando la classe di concorso A-24 e A-25;

• A-30 – Musica nelle scuole secondarie di I e II grado accorpando la classe di concorso A-29 e A-30;

• A-48 – Scienze motorie e sportive nelle scuole secondarie di I e II grado accorpando la classe di concorso A-48 e A-49;

• A-70 – Italiano nelle scuole secondarie di I e II grado con lingua d’insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia accorpando la classe di concorso A-70 e A-72;

• A-71 – Discipline letterarie nelle scuole secondarie di I e II grado con lingua d’insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia, accorpando la classe di concorso A-71 e A-3.

Prove da svolgere

Il candidato che partecipa a più concorsi, dovrà svolgere una prova scritta valida per tutti i concorsi cui ha chiesto di partecipare, in questo senso il comma 2 dell’art. 8 dispone che Il risultato conseguito dal candidato nell’unica prova svolta viene riportato nelle diverse procedure per le quali il candidato partecipa, distintamente per ciascuna classe di concorso e/o tipologia di posto. Mentre per la prova orale dovrà sostenere un colloquio per ogni procedura concorsuale.