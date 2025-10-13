Concorso docenti PNRR 3, possono partecipare i laureandi a novembre che conseguono l’abilitazione entro l’anno?

Pubblicato il bando di concorso del cosiddetto PNRR 3, che prevede un contingente di assunzioni da effettuare in un triennio 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, nello specifico 30.759 posti per la scuola secondaria e 27.376 posti per la primaria/infanzia, comprensivi sia dei posti comuni che di quelli di sostegno.

Come presentare domanda? A rispondere a tutti i dubbi Marco Vulcano, del centro nazionale Flc-Cgil in una diretta del 10 ottobre per il nostro appuntamento con Tecnica Risponde Live.

Possono partecipare i laureandi a novembre che conseguono l’abilitazione entro l’anno?

A questa domanda, l’esperto ha risposto: “Sì, se entrambi i titoli (sia la laurea sia l’abilitazione che costituisce titolo di accesso al concorso) sono conseguiti a novembre. Ci si può iscrivere con riserva poiché il titolo di accesso viene conseguito dopo la data di scadenza per la presentazione delle istanze (29 ottobre), ma prima del 31 gennaio”.

Concorso PNRR 3, info utili

Requisiti di accesso

A differenza delle tornate precedenti, non c’è più la fase straordinaria che permetteva la partecipazione con riserva a chi stava conseguendo l’abilitazione (ad esempio, avendo preso 30 CFU su 60).

Scuola Infanzia e Primaria: È richiesta la laurea in Scienze della Formazione Primaria o il diploma/abilitazione magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002. Per i posti di sostegno è necessaria la specializzazione.

Scuola Secondaria di I e II grado: È richiesta la laurea magistrale unita all'abilitazione, oppure il possesso della laurea più almeno 3 anni di servizio negli ultimi cinque (di cui almeno uno prestato nella classe di concorso specifica).

Posti di Sostegno: Occorre la specializzazione (conseguita tramite TFA o all'estero e riconosciuta). Se la specializzazione è stata conseguita all'estero ma è riconosciuta, si partecipa senza riserva; se è stata presentata domanda di riconoscimento, si partecipa con riserva.

Occorre la (conseguita tramite TFA o all’estero e riconosciuta). Se la specializzazione è stata conseguita all’estero ma è riconosciuta, si partecipa senza riserva; se è stata presentata domanda di riconoscimento, si partecipa con riserva. ITP (Insegnanti Tecnico Pratici): Potranno ancora partecipare con il solo diploma, poiché la possibilità di utilizzare il diploma per le procedure concorsuali è stata prorogata.

Ammissione con riserva:

Saranno ammessi con riserva i candidati della scuola secondaria che conseguiranno l’abilitazione entro il 31 gennaio 2026 .

. Saranno ammessi con riserva anche i candidati che stanno svolgendo percorsi abilitanti all’estero e che hanno rinunciato alla pratica di riconoscimento del titolo in Italia per partecipare al concorso (con i corsi in Direzione).

Tempi

L’obiettivo categorico imposto è che le graduatorie siano pubblicate entro il 30 giugno 2026.

Si avranno i soliti 20 giorni per presentare la domanda.

L’intenzione (usando il condizionale) sarebbe di svolgere la prova scritta prima di Natale .

. Le prove orali si svolgeranno durante la primavera.

Posti e graduatorie

Il contingente previsto riguarda circa 31.000 posti per la scuola secondaria e circa 27.000 posti per la scuola primaria e dell’infanzia, tra posti comuni e di sostegno. Questo numero è basato sulla proiezione dei pensionamenti.

per la scuola secondaria e circa per la scuola primaria e dell’infanzia, tra posti comuni e di sostegno. Questo numero è basato sulla proiezione dei pensionamenti. Le graduatorie saranno per i soli vincitori .

. Sarà previsto un elenco degli idonei pari al 30% rispetto al contingente dei posti a bando.

Svolgimento delle prove

1. Prova Scritta: È una prova computer-based (svolta in una scuola).

Sono previste 50 domande e 100 minuti di tempo.

Bisogna ottenere almeno 70/100 per superarla.

per superarla. Le domande riguardano la pedagogia e la didattica, proprio come le tornate precedenti. Nello specifico: domande di natura psicopedagogica, di natura pedagogica, metodologia didattica conoscenza della lingua inglese e competenza digitale.

Si accede all’orale in numero massimo pari al triplo dei posti a disposizione in quella specifica classe di concorso e regione. Questo può portare a discrepanze nel punteggio minimo di accesso tra diverse regioni.

2. Prova Orale: È di natura disciplinare e si svolge con una singola commissione.

Il giorno prima dell’orale (24 ore prima), il candidato estrae a sorte un argomento (su tre buste) per preparare una lezione simulata .

. La durata è di 30 minuti per la scuola primaria e di 45 minuti per la scuola secondaria.

Oltre alla lezione simulata, ci saranno domande di natura disciplinare estratte al momento della prova.

Per superare l’orale è necessario ottenere almeno 70/100.

Concorso docenti, graduatorie

La commissione ha a disposizione 100 punti per lo scritto, 100 punti per l’orale, e si valuteranno i titoli di servizio e culturali con 50 punti. C’è una apertura agli idonei del concorso: le graduatorie di merito regionali, valide per un triennio, sono integrate con i candidati idonei, ovvero coloro che hanno raggiunto o superato il punteggio minimo stabilito per la prova orale. L’integrazione è consentita in misura non superiore al 30% dei posti messi a concorso.

Permangono le riserve di legge (servizio civile universale, legge 68, ecc.).

Le risposte della diretta

✅ (00:00) INTRODUZIONE

✅ (24:20) chi accede con la laurea più i 3 anni di servizio ottiene la riserva del 30%? Sarebbe veramente assurdo che un requisito base faccia avere una riserva

✅ (25:00) posso partecipare al concorso pnrr 3 con titolo Itp e sostegno estero in fase di riconoscimento?

✅ (25:35) si può fare la domanda per più classi di concorso?

✅ (26:30) La riserva riguarda anche chi si abilita a novembre con il percorso 30 cfu ex art 13 anno accademico 2024/2025?

✅ (27:20) ho una certificazione linguistica di lingua inglese conseguita nel 2022 con un ente che non è più accreditato dal mim. Posso comunque farla valere nei titoli culturali?

✅ (28:20) a novembre conseguo l’abilitazione e quindi dovrò inserirmi con riserva. Questo non centra nulla con la “Riserva 30%ex art. 13, cc.9 e 10, DM” riportata nelle varie tabelle?

✅ (29:40) Titolo di preferenza lodevole servizio per non meno di un anno. Se ho più di 180 GG nello stesso Anno scolastico ottenuti su CDC diverse, posso flaggare la preferenza?

✅ (30:30) possono partecipare i laureandi a novembre che conseguono l’ abilitazione entro l’anno?

✅ (31:30) MI LAUREO IN SFP A DICEMBRE, POSSO ISCRIVERMI CON RISERVA?

✅ (32:20) Devo fare il PNRR3 anche se sono nella GM del Pnrr1 su stessa cdc? (Sono rientrato con lo scorrimento della graduatoria dopo rinunce vincitori, prima ero nei 30%)

✅ (34:10) Si accede con la laurea e poi c e la sezione abilitazione su materia avevo fatto 30 cfu perche avevo gua laurea abilitante

✅ (35:30) Ho 3 annualità di servizio di cui due nella scuola statale e uno nella scuola paritaria. Posso partecipare? E con l’annualità in corso al 30 giugno?

✅ (35:55) Si può presentare domanda sia nella classe di concorso 046 che Adss?

✅ (37:00) il servizio svolto su medesima CDC presso il paritario vale?