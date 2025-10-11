Concorso docenti PNRR 3, quali certificazioni linguistiche nei titoli? Risponde l’esperto

Nel corso della diretta della Tecnica risponde live di ieri, venerdì 10 ottobre, dedicata alla pubblicazione dei bandi del concorso PNRR 3, un’ascoltatrice ha chiesto:

Ho una certificazione linguistica di lingua inglese conseguita nel 2022 con un ente che non è più accreditato dal Mim. Posso comunque farla valere nei titoli culturali?

Questa la risposta di Marco Vulcano, del centro nazionale Flc Cgil:

“È una questione ancora in corso di dibattito in realtà perché come sapete gli elenchi delle certificazioni linguistiche vengono aggiornati periodicamente, quindi ci sta che alcune certificazioni siano state rilasciate da enti che, quando sono state rilasciate erano accreditati e poi non lo sono diventati più. Quello che consente di discriminare, dal mio punto di vista, è questo. Se la certificazione linguistica è stata conseguita e rilasciata da un ente che al momento del rilascio del conseguimento era un ente accreditato, può essere valutata, altrimenti no”.