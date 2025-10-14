Concorso docenti PNRR 3, requisiti e titoli: tutte le info utili – DIRETTA ore 15,30

Pubblicato il bando di concorso del cosiddetto PNRR 3, che prevede un contingente di assunzioni da effettuare in un triennio 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, nello specifico 30.759 posti per la scuola secondaria e 27.376 posti per la primaria/infanzia, comprensivi sia dei posti comuni che di quelli di sostegno.

La diretta della Tecnica risponde live

Ma quali sono i requisiti per poter partecipare? E quali titoli servono? A rispondere a questi quesiti (e non solo) nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, martedì 14 ottobre, alle ore 15,30 il segretario nazionale della Cisl Scuola Attilio Varengo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

