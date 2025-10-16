Concorso docenti PNRR 3, servizi prestati su classi di concorso accorpate: la nuova FAQ

on due decreti del 9 ottobre scorso (D.D.G. n. 2938 e D.D.G. n. 2939) sono stati banditi i due concorsi docenti PNRR 3: uno si riferisce alla scuola infanzia e primaria, l’altro alla secondaria di primo e secondo grado.

La scadenza per presentare la domanda è il 29 ottobre 2025.

In data 16/10/2025 il MIM ha pubblicato una nuova FAQ riguardante il concorso secondaria e relativo ai servizi prestati su classi di concorso accorpate.

Ecco la FAQ.

34. D. Come devo indicare i servizi prestati sulle classi di concorso oggetto di accorpamento ai sensi del D.M. 255/2023?

La classe di concorso del servizio da dichiarare dovrà riportare il codice relativo alla classe di concorso in cui è stato prestato il servizio, riportando il codice alfanumerico di cui al D.P.R. 19/2016, secondo le tabelle di corrispondenza di cui all’allegato 1-bis del Bando. Il servizio, a prescindere da quale delle due classi di concorso accorpate sia stato prestato, verrà valutato come specifico, anche se precedente alla data di pubblicazione del D.M. 255/2024.

