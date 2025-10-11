Concorso docenti PNRR 3, si può fare domanda per più classi di concorso? Risponde l’esperto

Nel corso della diretta della Tecnica risponde live di ieri, venerdì 10 ottobre, dedicata alla pubblicazione dei bandi del concorso PNRR 3, un’ascoltatrice ha chiesto:

“Si può fare la domanda per più classi di concorso?”

Questa la risposta di Marco Vulcano, del centro nazionale Flc Cgil:

“Non per più classi di concorso all’interno del medesimo grado di istruzione. È possibile presentare domanda, lo ripetiamo, in una sola regione e per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché per le relative procedure su sostegno. Avete visto l’istanza che abbiamo velocemente mostrato? Trova compilata una domanda per una classe di concorso della scuola secondaria di primo grado e una per la per la per una sempre una sola classe di concorso per la scuola secondaria di secondo grado”.