Concorso docenti, prova suppletiva di cinque minuti: ecco quando si svolgerà, l’avviso – PDF

Lo scorso 8 aprile il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in un comunicato, ha annunciato di aver riscontrato, nelle prove scritte del concorso docenti Pnrr 2 per la secondaria, un quesito errato che verrà annullato, il n. 4 somministrato nel turno pomeridiano del giorno 27 febbraio. Da qui la decisione di svolgere una prova suppletiva il 5 maggio.

Ad essere annullato è stato il quesito n. 4 del turno 6 (“Il concetto di “diffusione di identità” è stato proposto da: [a] Milton Erikson. [b] Jean Piaget. [c] Sigmund Freud. [d] John Bowlby.”).

Oggi, 11 aprile, è stato pubblicato l’avviso relativo alla prova: le operazioni di identificazione del 5 maggio avranno inizio dalle ore 14.30. L’inizio della prova è previsto alle ore 15.30. I candidati avranno a disposizione 5 minuti per lo svolgimento del quesito proposto.

Concorso docenti, 43 segnalazioni

Ecco il contenuto del comunicato: “In data 25, 26 e 27 febbraio u.s. si sono svolte, in sei turni, le prove scritte del concorso ordinario per posti comuni e di sostegno bandito con decreto n. 3059 del 10 dicembre 2024. Ai candidati di ciascun turno sono stati sottoposti 50 quesiti a risposta multipla, di cui 40 volti all’accertamento delle conoscenze e competenze dei candidati in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, 5 relativi alla conoscenza della lingua inglese e 5 alle competenze digitali finalizzate alla didattica. In totale sono stati somministrati 300 quesiti a risposta multipla.

Tali quesiti sono stati predisposti dall’università incaricata a seguito di apposito avviso pubblico e, successivamente, validati dalla Commissione nazionale di cui all’art. 9, comma 4, del decreto ministeriale n. 205 del 2023 composta da docenti universitari, dirigenti tecnici, dirigenti scolastici e docenti.

In esito allo svolgimento delle prove scritte, sono pervenute 43 segnalazioni relative a quesiti ritenuti non corretti dai candidati.

Per ogni quesito segnalato è stata richiesta una puntuale analisi da parte della Commissione Nazionale che, a seguito di approfondita valutazione, ha riconosciuto la correttezza di tutti i quesiti, con l’eccezione del quesito n. 4 somministrato nel turno pomeridiano del giorno 27 febbraio, per il quale si è constatata l’assenza della risposta corretta tra le quattro proposte.

Pertanto, nel rispetto del principio della par condicio e a tutela degli interessi di tutti i partecipanti distribuiti sui sei turni, si ritiene necessario procedere all’annullamento del quesito in questione, senza attribuire alcun punteggio a prescindere dalla risposta data (o non data), e svolgere una prova suppletiva consistente nella somministrazione di un quesito sostitutivo del quesito n. 4 riconosciuto come errato a coloro che hanno sostenuto la prova nel turno pomeridiano del 27 febbraio u.s.

I destinatari della prova suppletiva che decidessero di non parteciparvi manterranno il punteggio conseguito nella prova svolta, senza conteggiare il quesito errato.

