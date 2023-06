Concorso DS ordinario e riservato. Bandi previsti prima della pausa estiva

Il 20 giugno 2023 ha avuto luogo l’incontro tra, l’amministrazione ministeriale rappresentata dalla dott.ssa Palumbo e dal dott. Greco e i sindacati rappresentativi dei dirigenti scolastici, per discutere dell’organico Dirigenti Scolastici e dei DSGA per il prossimo triennio. “A conclusione della riunione” Dirigentiscuola, così com’è riportato nel sito dello stesso sindacato, chiede “notizie in merito ai concorsi ordinario e riservato”. “La dottoressa Palumbo comunica che prima della pausa estiva saranno banditi entrambi i concorsi e che al momento si sta attendendo l’autorizzazione”.



Bandi concorsi



Alla luce dell’affermazione della dott.ssa Palumbo e all’informazione data ai sindacati sull’organico dei dirigenti scolastici e dei DSGA, i due concorsi dovrebbero essere banditi tra la fine di luglio e la prima metà del mese di agosto in considerazione che al più presto dovrebbe essere comunicata notizia ufficiale ai singoli USR (uffici scolastici regionali) a proposito del numero delle direzioni da considerare in conformità a un coefficiente tra 900 e 1.000 alunni.



Quando le prove



In considerazione dei tempi tecnici previsti le prove dovrebbero essere avviati in autunno per essere completati nella prima metà del 2024, al fine di poter nominare i vincitori sui posti vacanti e disponibili con il primo di settembre del 2024.



Quanti posti a concorso



Complessivamente il numero dei posti a concorso dovrebbero essere all’incirca 1140; i suddetti posti saranno suddivisi per il 60 per cento al concorso ordinario e il 40 per cento ai vincitori del concorso riservato.



Procedura concorso ordinario



Sono ammessi a partecipare al concorso ordinario i docenti e il personale educativo delle istituzioni statali assunti con contratto a tempo indeterminato e confermato in ruolo e che abbia effettivamente prestato nelle istituzioni scolastiche e educative statali, un servizio di almeno cinque anni.

Procedura concorso riservato

Sono ammessi a partecipare al concorso riservato i candidati che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della procedura concorsuale di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259 e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate:

a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso

giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta;

b) abbiano superato la prova scritta e la prova orale cui siano stati ammessi in forza di un

provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;

c) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso

giurisdizionale per mancato superamento della prova orale.