Concorso DSGA 2025, prove orali in corso, immissioni in ruolo da settembre: tutti i numeri

Concorso DSGA 2025, prove orali in corso, immissioni in ruolo da settembre:...

Il mondo della scuola si prepara a una nuova tornata di immissioni in ruolo anche per il personale amministrativo. In particolare, il concorso per l’accesso all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, destinato alla figura di DSGA, è ormai in fase avanzata. Ecco tutti i dati nel dettaglio, già anticipati dal prof Lucio Ficara.

Dopo le prove scritte, svolte nei mesi scorsi e riferite al decreto dipartimentale n. 3122 del 12 dicembre 2024, sono stati 2.162 i candidati risultati idonei a livello nazionale. Attualmente sono in corso le prove orali in tutte le regioni d’Italia.

Secondo il cronoprogramma del Ministero, gli orali si concluderanno entro fine giugno 2025, mentre la pubblicazione delle graduatorie di merito regionali è prevista per il mese di luglio.

Se le tempistiche saranno rispettate, le prime immissioni in ruolo dei nuovi DSGA potranno partire dal 1° settembre 2025, in coincidenza con l’inizio dell’anno scolastico.

Si tratta di un passaggio importante, che punta a rafforzare la dirigenza amministrativa delle scuole italiane, con 1.435 posti disponibili, offrendo stabilità a un settore spesso colpito da turn over e reggenze.