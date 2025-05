Concorso DSGA, Anquap segnala irregolarità nelle prove orali: quesiti non coerenti con l’allegato B del bando

Nello svolgimento delle prove orali del concorso DSGA ci sarebbero state alcune irregolarità. L’Anquap, infatti, comunica, di aver ricevuto alcune segnalazioni da parte di diversi candidati e da strutture territoriali dell’associazione, relative a domande poste durante i colloqui orali non attinenti al programma concorsuale previsto dal bando, in particolare non riconducibili ai contenuti dell’Allegato B, che elenca in maniera puntuale le materie oggetto delle prove.

“Tale comportamento – scrive l’Associazione – da parte di alcune commissioni – in particolare in Puglia, Lombardia e Piemonte – appare non attinente a criteri di trasparenza, imparzialità e coerenza che devono caratterizzare una selezione pubblica, e rischia di compromettere la parità di trattamento dei candidati e la stessa legittimità del concorso“.

Per tali ragioni, l’Anquap chiede con urgenza al Ministero di intervenire presso tutte le Commissioni, per ribadire il dovere di attenersi scrupolosamente al programma previsto dal bando, con riferimento specifico all’Allegato B, di avviare una verifica presso le sedi in cui sono pervenute segnalazioni, allo scopo di accertare eventuali irregolarità e assumere i provvedimenti del caso e infine di garantire il diritto dei candidati a un concorso equo.

Prova orale

La prova orale consiste in:

a) un colloquio sulle materie d’esame di cui all’allegato B, che accerti la preparazione del candidato sulle medesime e verifichi la capacità di risolvere due casi riguardanti la funzione di D.S.G.A.;

b) una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle TIC di più comune impiego;

c) una verifica della conoscenza della lingua inglese, mediante lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione.

La durata massima complessiva della prova orale è di 50 minuti.

Griglia di valutazione

In proposito il MIM ha pubblicato la griglia di valutazione, comune a livello nazionale, contenente i parametri finalizzati a verificare la padronanza dei contenuti, la capacità di risoluzione dei problemi e le competenze comunicative, oltre che le conoscenze possedute in ambito informatico e nella lingua straniera.

SCARICA LA GRIGLIA

L’ALLEGATO B

Il corso di preparazione alla prova orale

Su questi argomenti il corso Come affrontare la prova orale del concorso Dsga, a cura di Ivana Serra, Dsga in servizio, e Giuseppe Raimondo, dirigente scolastico in servizio, in programma dal 29 aprile.

Il corso prevede l’analisi di 12 casi riguardanti la funzione di Dsga e lo stato giuridico del personale. Saranno approfonditi anche i presupposti teorici. Saranno fornite slide, casi svolti e modulistica.

TEMATICHE DEI CASI CHE SARANNO TRATTATI

Casi programma annuale-variazioni di bilancio

Casi conto consuntivo-revisori dei conti

Casi piano delle attività-contrattazione di istituto – liquidazione compensi accessori

Casi attività negoziale-revisori dei conti

Casi esperti esterni; Contratti di lavoro autonomo; liquidazione compensi PON, PNRR MOF (fondo di istituto, funzioni strumentali etc.)

Casi su stato giuridico; scritture contabili; revisori dei conti; istituto cassiere

Casi su inventario

Casi su diritto del lavoro

