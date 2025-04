Concorso Dsga, dopo lo scritto l’orale: il corso di preparazione con modulistica, esempi e casi pratici

Lo scorso 10 aprile, in un unico turno, dalle 14,30 alle 16,30, si è svolta la prova del concorso Dsga bandito lo scorso 16 dicembre. Adesso è il momento dell’orale. VAI AL CORSO DI PREPARAZIONE PER LA PROVA ORALE

Le prove

La procedura concorsuale si articola in una prova scritta (articolo 6 del bando), una prova orale (articolo 7 del bando) e nella successiva valutazione dei titoli (articolo 8 del bando).

I programmi concorsuali sono indicati all’allegato B.

Le commissioni giudicatrici dispongono di centocinquanta (150) punti, di cui sessanta (60) per la prova scritta, sessanta (60) per la prova orale e trenta (30) per la valutazione dei titoli di cui all’allegato C.

Prova orale

La prova orale consiste in:

a) un colloquio sulle materie d’esame di cui all’allegato B, che accerti la preparazione del candidato sulle medesime e verifichi la capacità di risolvere due casi riguardanti la funzione di D.S.G.A.;

b) una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle TIC di più comune impiego;

c) una verifica della conoscenza della lingua inglese, mediante lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione.

La durata massima complessiva della prova orale è di 50 minuti.

Valutazione dei titoli

I titoli, come già detto, vengono valutati secondo le modalità indicate all’articolo 8 del bando.

I titoli valutabili sono quelli previsti dall’Allegato C del decreto, e devono essere conseguiti, o, laddove previsto, riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione (che è il 15 gennaio).

La commissione assegna ai titoli culturali e professionali dichiarati un punteggio massimo complessivo di 30 punti.

La commissione giudicatrice valuta esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.

Nel dettaglio, danno punteggio i seguenti titoli:

Titolo utilizzato quale titolo di accesso al concorso (vedi tabella A)

Titoli professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso (esempio: altra Lauera, dottorato, abilitazione scientifica nazionale a professore, certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua inglese, abilitazione all’esercizio delle professioni di commercialista, revisore legale, revisore contabile, avvocato, inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami a DSGA…)

Titoli di servizio.

Il corso di preparazione alla prova orale

Su questi argomenti il corso Come affrontare la prova orale del concorso Dsga, a cura di Ivana Serra, Dsga in servizio, e Giuseppe Raimondo, dirigente scolastico in servizio, in programma dal 29 aprile.

Il corso prevede l’analisi di 12 casi riguardanti la funzione di Dsga e lo stato giuridico del personale. Saranno approfonditi anche i presupposti teorici. Saranno fornite slide, casi svolti e modulistica.

TEMATICHE DEI CASI CHE SARANNO TRATTATI

Casi programma annuale-variazioni di bilancio

Casi conto consuntivo-revisori dei conti

Casi piano delle attività-contrattazione di istituto – liquidazione compensi accessori

Casi attività negoziale-revisori dei conti

Casi esperti esterni; Contratti di lavoro autonomo; liquidazione compensi PON, PNRR MOF (fondo di istituto, funzioni strumentali etc.)

Casi su stato giuridico; scritture contabili; revisori dei conti; istituto cassiere

Casi su inventario

Casi su diritto del lavoro

