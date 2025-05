Concorso DSGA, la prova suppletiva si svolge domani 29 maggio dalle 14.30 alle 16.30

Si svolgerà il 29 maggio 2025 la prova suppletiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’accesso all’area dei

funzionari e dell’elevata qualificazione.

Il turno sarà unico, le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 13:30, mentre lo svolgimento delle prove è previsto dalle ore 14:30 alle ore 16:30.

I nominativi dei candidati ammessi alla prova suppletiva, le date e l’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati, saranno resi noti dagli Uffici Scolastici Regionali presso i quali si svolgono le prove almeno 15 giorni prima della data di svolgimento delle prove stesse.

La comunicazione è data tramite avviso sul Portale Unico del reclutamento e sui siti internet degli Uffici Scolastici Regionali.

La prova si svolge nella regione per la quale i candidati hanno presentato domanda e nelle sedi individuate dagli uffici scolastici regionali.

I candidati ammessi alla procedura sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova suppletiva muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a cause di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.

Secondo la FLC CGIL, “dovrebbero essere poche decine quelli che per cause di forza maggiore disciplinate dalle norme non hanno potuto svolgere la prova nella data ordinaria”.

NOTA MIM