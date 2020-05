Concorso DSGA, prosegue la correzione degli scritti e la pubblicazione degli ammessi all’orale

Anche se a rilento, le Commissioni stanno riprendendo, dopo la sospensione dovuta all’emergenza Covid-19, le correzioni degli elaborati scritti del concorso a 2.004 DSGA e alcuni USR hanno pubblicato gli elenchi degli ammessi all’orale.

Correzione degli scritti

Dopo l’USR Sicilia che ha comunicato la ripresa, dal 7 maggio 2020, dei lavori della commissione di correzione degli elaborati scritti del concorso Dsga, anche altre Regioni fanno sapere a che punto sono le operazioni.

L’USR Emilia Romagna, dopo aver sospeso le correzioni a causa del Covid-19, successivamente – a seguito dell’intervenuto chiarimento contenuto nell’art. 4 del D.L. 8 aprile 2020, n. 22 che circoscrive la sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, “esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali” – ha avviato interlocuzioni con la Commissione giudicatrice al fine di individuare una soluzione che consentisse la conclusione delle avviate correzioni di cui trattasi. Ciò al fine di non arrecare pregiudizio alle legittime aspettative dei candidati partecipanti alla procedura concorsuale. Quanto intrapreso, però, al momento non ha consentito la ripresa delle correzioni.

L’USR Puglia ha invece comunicato, con nota dell’11 maggio, che la Commissione del concorso ha ripreso le procedure di correzione degli elaborati.

Elenchi degli ammessi agli orali

Al momento hanno pubblicato gli elenchi degli ammessi i seguenti USR:

Friuli Venezia Giulia

Marche

Piemonte

Sardegna:

Il Piemonte ha anche comunicato che lo svolgimento della prova orale rimane sospeso fino al 15 maggio 2020 e che non è in grado di fornire informazioni sul calendario. La sede, la data e l’ora di svolgimento della prova orale saranno comunicate con ulteriore apposito avviso, almeno 20 giorni prima dell’inizio della prova e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

La comunicazione del voto conseguito nelle prove scritte è stata effettuata, ai candidati ammessi alle prove orali, in data 11 maggio 2020, all’indirizzo di mezzo posta elettronica, indicato dagli stessi nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale.

In cosa consiste la prova orale

La prova orale è volta ad accertare la preparazione professionale del candidato sulle materie dell’Allegato B del bando (le stesse della prova scritta) e la capacità di risolvere un caso riguardante la funzione di DSGA.

La prova verifica inoltre la conoscenza della lingua inglese attraverso la lettura e traduzione di un testo e la conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione di più comune impiego.

La Commissione o le sottocommissioni esaminatrici, prima dell’inizio della prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Possono essere predisposti anche quesiti unici, atti a una verifica complessiva degli ambiti disciplinari.

La Commissione assegna alla prova orale un punteggio massimo complessivo di 30 punti.

La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21 punti.

Griglia di valutazione rettificata

Dopo una prima pubblicazione, il M.I. ha sostituito la prima griglia di valutazione con un nuovo prospetto rettificato.

In particolare sono stati ridotti da 5 a 4,5 i punteggi attribuiti per la valutazione ottima per “Competenza nell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione” e da 4 a 3,5 per la valutazione ottima per “Abilità di lettura e traduzione di un testo in lingua inglese”.

Scarica la griglia rettificata