Concorso “Il sole per amico: impariamo a proteggere la pelle”: scadenza 15 aprile 2024

L’Intergruppo Melanoma Italiano (IMI) in collaborazione con il Ministero dell’istruzione e del merito promuove il bando intitolato: “IL SOLE PER AMICO: IMPARIAMO A PROTEGGERE LA PELLE” – Promuovere una corretta esposizione ai raggi solari e prevenire i tumori della pelle.



Il concorso, giunto alla sesta edizione, è indirizzato agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del territorio nazionale, è indetto nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori della pelle e in particolare, del melanoma maligno cutaneo, intende contribuire ad aumentare la consapevolezza dei danni provocati da una scorretta esposizione alle radiazioni ultraviolette, sia naturali (raggi solari) che artificiali (lampade e lettini solari) tra gli studenti.



Le scuole che intendono partecipare al concorso dovranno presentare i lavori entro e non oltre il 15 aprile 2024 secondo le modalità indicate nel bando.