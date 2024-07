Concorso infanzia e primaria 2023: ancora precariato per gli idonei?

Con la presente intendiamo portare alla Vostra attenzione la difficile situazione in cui si trovano i docenti idonei al Concorso Infanzia Primaria 2023.

Nonostante il superamento di un concorso ordinario, ci troviamo ancora a dover affrontare il precariato e l’incertezza del nostro futuro lavorativo.

Il nostro gruppo Telegram “Gruppo Nazionale Idonei Concorso Infanzia Primaria 2023”, composto da oltre 5500 membri, insieme ad altri sottogruppi regionali, testimonia il crescente numero di docenti idonei che continuano a rimanere precari.

Abbiamo superato un concorso impegnativo, investendo tempo, risorse ed energie, con la speranza di ottenere un posto stabile nella scuola italiana. Questo concorso ordinario, finanziato dal PNRR, ha messo alla prova insegnanti con anni di esperienza e specializzazioni. Tradizionalmente, i concorsi scolastici prevedono la creazione di graduatorie di merito o ad esaurimento, come avvenuto nei concorsi del 2012, 2016 e 2020.

È importante ricordare che nel 2018 si è svolto un concorso straordinario non selettivo, che ha creato una graduatoria ad esaurimento per titoli. La prospettiva di ulteriori due concorsi, di cui uno previsto per l’autunno 2024, appare ingiusta e demotivante, considerando che abbiamo già superato lo stesso concorso, dimostrando di possedere le conoscenze e le competenze necessarie.

La maggior parte di noi lavora già nella scuola come supplenti, rispondendo alle esigenze quotidiane del sistema scolastico. Questo dimostra chiaramente la nostra adeguatezza nel coprire le carenze di personale. Pertanto, riteniamo giusto e meritato essere inseriti in una graduatoria di merito che riconosca il nostro impegno e la nostra professionalità, soprattutto considerando che abbiamo superato il concorso ordinario.

Siamo idonei. L’istituzione di una graduatoria di merito rappresenterebbe una soluzione più efficiente e vantaggiosa per tutti. Permetterebbe di immettere in ruolo i docenti già preparati

e selezionati, rispondendo tempestivamente alle esigenze delle scuole e garantendo continuità didattica agli studenti. È importante sottolineare che in diverse regioni le graduatorie sono già esaurite, evidenziando ulteriormente la necessità di una soluzione immediata.

Riteniamo che la nostra preparazione e il nostro impegno meritino di essere riconosciuti come è stato fatto per i concorsi passati. Auspichiamo nel sostegno da parte dei sindacati affinché si facciano portavoce delle nostre istanze e confidiamo in chi ha la responsabilità di prendere decisioni importanti nel mondo scolastico che possa comprendere ed accogliere la nostra richiesta.

Una graduatoria ad esaurimento anche per noi idonei del primo concorso ordinario PNRR infanzia e primaria.

Gruppo Nazionale Idonei concorso ordinario PNRR 2023 infanzia primaria.