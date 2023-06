Concorso ordinario 2016, ancora in attesa di ruolo: mancò la fortuna, non il valore!

Concorso ordinario 2016 superato! A oggi ancora in attesa di ruolo e MAI in prima fascia delle graduatorie di istituto! Noi idonei infanzia abbiamo sostenuto uno dei concorsi più ostici nella storia dei concorsi, (basta leggere come si svolgevano le prove concorsuali per capirne la difficoltà), esso consisteva in una prova scritta di sei domande a risposta aperta più sette domande a risposta chiusa di lingua di livello B2 in 250 minuti da effettuare al computer, prove in un unico turno in contemporanea su tutto il territorio nazionale. La prova orale: una lezione simulata (UDA) con un power point con l’estrazione dell’argomento 24h prima, da discutere davanti a una commissione in 50 minuti. Un concorso ordinario straselettivo, in cui circa il 90% dei partecipanti alle prove concorsuali non ha passato lo scritto! Abbiamo sostenuto la prova scritta lontano dal proprio domicilio (in tanti a 300km circa da casa). Siamo stati informati di avere superato il concorso ordinario 2016 dopo circa un anno (nel 2017), per sostenere la prova orale (anch’essa a circa 300/400 km da casa). Abbiamo pressappoco 20 giorni di tempo per preparare una lezione simulata (un tour de force), entrambe le prove superate! Purtroppo i posti a concorso erano 400 più il 10% degli idonei.

Abbiamo superato il concorso in 700, quindi circa 250 siamo rimasti senza ruolo (idonei oltre il 10%). Nel corso degli anni hanno prorogato fino a tre anni la graduatoria, dopodiché hanno deciso di farci inserire in coda al concorso straordinario 2018, dove ritroviamo alcune persone (ripescate) che non avendo superato il concorso ordinario 2016, ma che hanno fatto il concorso straordinario 2018 riservato a chi aveva 36 mesi di servizio (dove bastava anche dire soltanto nome e cognome per essere inserito in graduatoria anche con punteggi irrisori). Abbiamo ottenuto la fascia aggiuntiva (sarebbe l’inserimento in coda al concorso straordinario 2018), non facilmente ma dopo innumerevoli lotte e lettere dappertutto. Abbiamo scritto innumerevoli volte su orizzonte scuola e ci siamo fatti sentire attraverso altri mass-media. Adesso siamo ancora in attesa di ruolo e, cosa gravissima MAI in prima fascia graduatoria di istituto (Gae). Abbiamo un gruppo per quanto riguarda la Calabria dove ci confrontiamo e ci aggiorniamo sulle novità per quanto riguarda il nostro tanto ostico quanto sfortunato concorso ordinario 2016.

Il problema che, avendo superato un concorso ostico e straselettivo da oltre sette anni siamo penalizzati perché ci siamo ritrovati in seconda fascia di istituto…MAI IN GAE, mentre chi è stato in Gae (anche se con riserva, cioè anche senza avere MAI superato un concorso) ha lavorato e maturato punteggio. Se anche oggi ottenessimo la priorità con l’inserimento in Gae saremmo lo stesso penalizzati per non aver avuto la precedenza in graduatoria di prima fascia di istituto pro-tempore.

Post scriptum: Ultimamente si parla di inserire gli idonei del concorso ordinario 2020 in Gae, noi del concorso ordinario 2016 non siamo figli di un Dio minore…per non permanere ancora nell’oblio delle istituzioni!

Attendiamo fiduciosi che qualcuno si interessi di questa assurda e ingarbugliata vicenda!

Angela Caputo