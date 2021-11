Concorso ordinario infanzia e primaria, prove dal 13 al 21 dicembre: tutte le info

Eccoci all’appuntamento settimanale con la rubrica “A domanda risponde” curata dal prof. Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica. Una serie di risposte alle domande poste dai lettori sulla questione del concorso ordinario.

DOMANDA n. 1

Il non presentarsi alla prova scritta del concorso nel giorno, ora e sede stabiliti con avviso pubblico sul sito del Ministero comporta lo slittamento della prova ad altro giorno?

RISPOSTA

La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale. Quindi, da quanto disposto sul bando, se un aspirante dovesse essere stato contagiato da COVID-19 e quindi impossibilitato a presentarsi a svolgere la prova, sarà escluso dal concorso.

DOMANDA n. 2

Chi supera la prova scritta come verrà a conoscenza del voto ottenuto, della sede, data e ora di svolgimento della prova orale?

RISPOSTA

Chi passa alla prova orale dovrà sapere che per tale prova si ricevono da parte del competente USR comunicazione esclusivamente a mezzo di posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova scritta, della sede, della data e dell’ora di svolgimento della loro prova orale almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima.

DOMANDA n. 3

Quante saranno le tracce delle prove orali e quanto tempo prima verranno estratte per ogni singolo candidato?

RISPOSTA

Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell’orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.

Corsi di preparazione al concorso scuola

Per prepararti al concorso, segui il corso Guida alla normativa scolastica, come da ALLEGATO A del concorso ordinario per scuola secondaria.

Per prepararti al concorso, segui il corso Guida alla normativa scolastica, come da ALLEGATO A del concorso ordinario per scuola dell’infanzia e primaria.

Per prepararti sui temi pedagogico-didattici, il corso Conoscenze pedagogico-didattiche di base del docente, scuola secondaria.

Per prepararti sui temi pedagogico-didattici, il corso Conoscenze pedagogico-didattiche di base del docente, scuola infanzia e primaria.

Per prepararti sui temi della didattica digitale, il corso e-learning Nuove tendenze della didattica, tra digitale e innovazione, destinato a docenti di ogni ordine e grado.