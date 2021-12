Concorso ordinario infanzia, prova scritta. Una candidata: molte domande fattibili anche senza studiare

“La maggior parte delle domande era fattibile anche senza studiare.” Così una candidata degli oltre 16mila che in questo primo giorno del concorso ordinario infanzia si sono seduti alla postazione pc per sostenere la prova scritta computer based per il posto comune. “Poi ce ne saranno state una decina un po’ più specifiche” continua l’aspirante docente.

“Stamattina anche io ho fatto la prova e il 90% delle domande era sulle Indicazioni nazionali, praticamente, poi le 5 domande di inglese, le 2 di informatica e alcune su documenti e riferimenti legislativi e sulle competenze digitali”.

Rispetto alle simulazioni, la prova di inglese ha comportato l’analisi di un testo più breve; e poi, ancora, domande sugli ambienti di apprendimento, sui campi di esperienza, sui diritti dei bambini. Nessuna domanda – si meraviglia la candidata – sulla storia della scuola, sulla pedagogia e sulle specificità delle metodologie didattiche. Ricordiamo tuttavia che le domande della prova vengono presentate al candidato in modalità random da un database molto più ampio rispetto alle 50 domande della prova, e dunque ogni partecipante fornirà un feedback diverso sui contenuti.

Ricordiamo anche che, come abbiamo anticipato, la normativa è entrata a far parte della prova scritta.

Istruzione per la prova

A chi dovrà sostenere la prova domani 14 dicembre, forniamo qualche indicazione tra quelle operative fornite dal Ministero dell’Istruzione.

Durante la prova non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, salvo quanto eventualmente autorizzato dalla commissione nazionale di

esperti. Il candidato che contravviene alle suddette disposizioni è escluso dalla procedura.

Quando il candidato avrà risposto a tutte le domande, dovrà attendere che il tempo previsto per la prova (100 minuti) sia terminato. Nella parte superiore della pagina sarà sempre possibile tenere sotto controllo il tempo mancante alla fine della prova.

Al termine della prova, il candidato sarà tenuto a rimanere presso la propria postazione e ad attendere lo sblocco della postazione da parte del responsabile tecnico d’aula, per visualizzare il punteggio ottenuto a seguito della correzione automatica e anonima del proprio elaborato eseguita dall’applicazione.

Dopo che i risultati di tutti i candidati saranno stati raccolti e caricati, questi ultimi controfirmeranno il registro cartaceo d’aula per attestare l’uscita e potranno, pertanto, allontanarsi dall’aula.

I candidati non devono lasciare l’aula fino a quando non sono stati caricati tutti i file e non hanno controfirmato il registro cartaceo d’aula per attestare l’uscita.

