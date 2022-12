Concorso ordinario, lettera al Ministro per la correzione dei quesiti errati

Chiar.mo Ministro Prof. G. Valditara,

siamo un gruppo di docenti che hanno partecipato al concorso ordinario per la Classe di Concorso A01 Arte e Immagine, scuola secondaria di I grado e abbiamo svolto la prima prova concorsuale scritta nel turno 2 con punteggi poco al di sotto della soglia prevista.

Tralasciando il fatto che il nostro turno è stato oggetto di molte più contestazioni e che molti in meno dal nostro turno sono stati ammessi alle fasi concorsuali successive, segnaliamo che ad oggi non abbiamo ancora avuto risposta alle nostre istanze relative ai molti quesiti con risposte errate/imprecise/incomplete da noi segnalati coi canali previsti e nei tempi richiesti.

Il concorso intanto sta proseguendo e i colleghi nella nostra stessa situazione ma appartenenti al turno 1 hanno, già prima dell’estate, ricevuto 4 punti in più per due quesiti e sono stati reinseriti nell’elenco dei candidati alle prove orali e pratiche che hanno già sostenuto/stanno sostenendo/stanno per sostenere.

Invece noi siamo ancora nel limbo, in attesa di conoscere su quante/quali risposte riconoscerete l’errore e quindi di sapere chi di noi verrà ripescato e quando.

Così sembra davvero ci sia un accanimento per coloro che hanno l’iniziale del cognome tra la L e la Z e si sta creando una disparità di trattamento tra i due turni, stessa classe di concorso, stesso giorno per lo svolgimento della prova scritta.

Con la presente vi chiediamo quindi di procedere, con coscienza, alla solerte correzione anche del turno 2, dove più domande sono state da noi contestate con allegata bibliografia di riferimento e sono veramente mal poste, come si può evincere anche dal numero di concorrenti ammessi agli orali aventi l’iniziale del cognome dopo la lettera L.

Certi che vorrà accogliere le nostre istanze, ringraziamo anticipatamente e, nell’attesa di un tempestivo riscontro, porgiamo

I Docenti di Arte e Immagine

Seguono 67 firme