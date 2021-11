Concorso ordinario: nella prova scritta si accertano conoscenze e competenze, ma che significa?

Secondo quanto afferma L’art. 5 al comma 2 punto a) del bando ministeriale relativo all’immissione in ruolo dei docenti di scuola infanzia e primaria, la prova scritta prevede l’accertamento delle competenze e delle conoscenze riguardo alle discipline oggetto d’insegnamento nella scuola primaria e ai campi di esperienza nella scuola dell’infanzia.

La funzione docente

Il docente deve rendere concreto il processo d’insegnamento/apprendimento, al fine di promuovere la formazione della persona sul piano cognitivo e culturale nella prospettiva di porre tutti gli alunni nelle condizioni di affrontare i continui cambiamenti della società odierna.

Profilo professionale del docente

Nel definire il profilo professionale del docente, l’art. 27 del CCNL, ne sintetizza le caratteristiche mettendo in evidenza quelle che necessitano a un docente per promuovere quelle finalità che la scuola si propone di raggiungere nella società odierna.

Le competenze disciplinari

La competenza disciplinare richiesta ai candidati al concorso non sta a significare che il docente deve conoscere e trasmettere i contenuti standardizzati di una determinata disciplina, ma conoscerli e saperli manipolare al fine di renderli accessibili a tutti gli allievi.

Rendere accessibili i contenuti

Oltre alle competenze disciplinari il docente deve possedere delle competenze didattiche per far sì che ogni alunno ne possa acquisire le strutture e utilizzarle nella vita di tutti i giorni.

