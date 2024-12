Concorso ordinario Pnrr 2024, non vengono valutati i titoli informatici e le certificazioni linguistiche inferiori a quelle di livello C1

Una aspirante partecipante al concorso ordinario PNRR 2024 della scuola primaria e infanzia, ci chiede se può fare valere, come già fatto per le GPS, i suoi quattro titoli informatici e la certificazione linguistica di livello B2 di inglese che nelle GPS gli è stata valutata 3 punti. La risposta a questo quesito è totalmente negativa.

Tabella valutazione titoli concorso PNRR 2024

La tabella valutazione dei titoli del concorso ordinario PNRR 2024 è chiaramente differente alla tabella di valutazione dei titoli per l’inserimento dei docenti nelle fasce delle GPS.

Nelle GPS, anche per quanto riguarda la prima fascia scuola Infanzia e primaria, si potevano dichiarare, nel punto B.24 della compilazione dell’istanza, le certificazioni informatiche per un massimo di quattro titoli per complessivi 2 punti, anche la certificazione linguistica di livello B2 poteva essere dichiarata nel punto B.21 della compilazione dell’istanza.

C’è da sottolineare che i titoli informatici e le certificazioni linguistiche inferiori al livello C1, non sono titoli che rientrano nella tabella valutazione del concorso PNRR 2024, per cui non possono essere dichiarati.

Il Decreto Ministeriale 206 del 26 ottobre 2023, all’allegato B, definisce la valutazione dei titoli per i concorsi ordinari dei docenti della scuola del’infanzia e primaria. È utile sapere che la valutazione complessiva di tutti i titoli definiti nel suddetto Allegato B, non può superare il valore massimo di 50 punti. In tale allegato B, dove si possono trovare i titoli da dichiarare entro il prossimo 30 dicembre per il concorso a cattedra, non ci sono le certificazioni informatiche e nemmeno le certificazioni linguistiche inferiori al livello C1.