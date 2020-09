Concorso ordinario scuola: cosa sta succedendo?

Sul fronte dei concorsi, sono giorni caldissimi. Lo scontro tra la Ministra Azzolina e le opposizioni, in prima linea Fratelli d’Italia, non accenna a placarsi. Se da un lato la Meloni e i suoi puntano a un rinvio delle procedure concorsuali, definendo “incosciente” il tentativo di perseverare, dall’altro la Ministra insiste: i concorsi partiranno in ottobre, prima lo straordinario e subito a seguire le tre prove del concorso ordinario per la scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado.

Tuttavia, oltre le dichiarazioni dell’una e dell’altra parte, non filtrano novità. Ancora non è stata presa una posizione ufficiale da parte del MIUR in merito alla prova preselettiva prevista dalle tre procedure concorsuali dell’ordinario, ed è chiaro che, alla luce dell’emergenza sanitaria, si tratterebbe di un banco di prova importante.

E allora, cosa accadrà? Se non ci sono ancora date, una cosa è comunque certa: ottobre è alle porte, bisogna accelerare e sciogliere ogni riserva. I recenti risultati elettorali hanno d’altra parte rinsaldato la posizione della Azzolina, facendo tramontare le ipotesi di rimpasto che la davano in bilico. Questo potrebbe ridare forza alle posizioni della Ministra, che rimane salda nell’idea di dare il via ai concorsi nelle prossime settimane.

Il primo scoglio: la prova preselettiva

E quindi, concretamente, come si svolgerà la prova preselettiva? Ricapitoliamo qui di seguito i contenuti della prova, sia per il concorso infanzia e primaria sia per quello relativo alla secondaria.

Preselettiva infanzia e primaria: 50 quesiti a risposta multipla e 50 minuti di tempo. Le domande sono così suddivise:

capacità logiche : 20 domande;

: 20 domande; comprensione del testo : 20 domande;

: 20 domande; normativa scolastica: 10 domande;

Preselettiva secondaria di I e II grado: un’ora di tempo e 60 quesiti a risposta multipla così suddivisi:

capacità logiche : 20 domande;

: 20 domande; comprensione del testo : 20 domande;

: 20 domande; normativa scolastica : 10 domande;

: 10 domande; lingua inglese: 10 domande.

Sono ammessi alla prova scritta candidati per numero pari a tre volte superiore ai posti totali disponibili, anche in questo caso su base regionale e per singola procedura concorsuale. Ricordiamo che, con ogni probabilità, lo svolgimento della prova sarà computer-based.

Su quali manuali prepararsi?

È da poco arrivata in libreria e sugli store online una serie di manuali innovativi e aggiornatissimi, indispensabili alleati per superare le diverse prove di tutte le tipologie di concorso – infanzia, primaria e secondaria.

La serie, edita dalle Edizioni Guerini e curata dal Presidente ANP e Dirigente Tecnico Antonello Giannelli, è acquistabile su tutti gli store online e nelle principali librerie. Tali volumi inoltre, danno accesso a esclusivi webinar di approfondimento online.

Per la prova preselettiva, vi consigliamo il manuale integrato (uno per ogni grado scolastico: manuale per l’infanzia, manuale per la primaria, manuale per la secondaria di I e II grado). Si tratta di un unico volume studiato per superare tutte le prove concorsuali, dal primo step preselettivo all’orale. Il testo copre tutto il programma d’esame, con un alto grado di aggiornamento in ambito di normativa scolastica, cui è dedicata una sezione fondamentale del test preselettivo. Una soluzione innovativa e vantaggiosa anche per il portafoglio.

E per chi desidera avvantaggiarsi nello studio, è possibile acquistare il kit di preparazione completo: oltre al manuale principale sono disponibili i volumi sulle specifiche classi di concorso: Manuali 2a, 2b e 2c, dedicati rispettivamente alle Discipline letterarie(classi di concorso A-22, A-11, A-12, A-13), Lingue e civiltà straniere (classi di concorso A-24, A-25) e Ambito scientifico e matematico(classi di concorso A-20, A-26, A-27, A-28, A-50).

Visita lo store Guerini per consultare l'intera serie di manuali!

