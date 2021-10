Concorso ordinario scuola, i programmi restano gli stessi? Le ultime novità

Come abbiamo più volte anticipato, l’autunno si preannuncia ricco di concorsi. L’attesa più grande è per lo sblocco dei concorsi ordinari banditi nella primavera 2020. Le ultime novità arrivano dal fronte della contrattazione Ministero-sindacati, nell’ambito della quale l’Amministrazione centrale ha fornito le bozze dei nuovi regolamenti del concorso ordinario della primaria e infanzia e di quello della secondaria.

Chi riguarda il concorso ordinario? Coloro che hanno fatto domanda lo scorso luglio 2020. Parliamo di oltre 76mila candidati al concorso ordinario di infanzia e primaria (a fronte di 12.863 posti), e più di 430mila per la secondaria di I e II grado (a fronte di 25mila posti), per un totale di oltre 500 mila domande di partecipazione.

Tra gli interrogativi più pressanti dei candidati: cosa studiare in vista dello sblocco dei concorsi? Resta valido l’Allegato A con i programmi di studio? La parte generale di didattica e legislazione scolastica sarà oggetto di selezione nello scritto a risposta multipla?

La probabilità che l’allegato resti lo stesso è alta. Tuttavia i sindacati stessi nutrono qualche dubbio, specie in relazione alla parte generale di preparazione al concorso, relativa alla didattica e alla legislazione scolastica, così hanno espressamente chiesto al Ministero se tale sezione, ricompresa nei programmi concorsuali, sarà effettivamente contemplata nei quesiti elaborati dal Comitato Tecnico Scientifico, in modo da avere corrispondenza tra i programmi del concorso e le prove e indicazioni chiare per chi si deve preparare al concorso. Lo si legge sul sito di Flc Cgil. Attendiamo chiarimenti dal Ministero.

Il corso di preparazione al concorso per Dirigente Tecnico

Per prepararti al concorso per Dirigente Tecnico, segui il corso DIRIGENTE TECNICO MIUR, articolato in 12 moduli fruibili on line 24 ore su 24 sulla piattaforma e-learning di MeB Formazione.

Altri corsi di preparazione al concorso scuola

Per prepararti al concorso, segui il corso Guida alla normativa scolastica, come da ALLEGATO A del concorso ordinario per scuola secondaria.

Per prepararti al concorso, segui il corso Guida alla normativa scolastica, come da ALLEGATO A del concorso ordinario per scuola dell’infanzia e primaria.

Per prepararti sui temi pedagogico-didattici, il corso Conoscenze pedagogico-didattiche di base del docente, scuola secondaria.

Per prepararti sui temi pedagogico-didattici, il corso Conoscenze pedagogico-didattiche di base del docente, scuola infanzia e primaria.

Per prepararti sui temi della didattica digitale, il corso e-learning Nuove tendenze della didattica, tra digitale e innovazione, destinato a docenti di ogni ordine e grado.

Ambiti disciplinari

Per prepararsi in ambito disciplinare, area filosofica, classe di concorso A18, segui il corso Preparazione concorso ordinario Filosofia e Scienze umane, a cura di Angelo Morales.

Per prepararsi in ambito disciplinare, area filosofica classe di concorso A19, segui il corso Preparazione concorso ordinario Filosofia e Storia, a cura di Salvatore Di Stefano.

Per prepararti al concorso ordinario in ambito linguistico segui il corso Concorso ordinario Inglese, classe di concorso A24, A25.