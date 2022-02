Concorso ordinario scuola secondaria, basta avere green pass base

Una nostra lettrice ci chiede se per accedere nei laboratori informatici delle scuole che saranno sede di concorso ordinario della scuola secondaria c’è bisogno della certificazione vaccinale o se è sufficiente il green pass base.

Documenti per la prova scritta

Tanto per cominciare dobbiamo dire che il giorno delle prove scritte del concorso ordinario della scuola secondaria di I e II grado, che sono già state fissate nei giorni 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 marzo e 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 aprile, gli aspiranti concorrenti potranno accedere con il semplice green pass base. Quindi è sufficiente anche il green pass da test negativo e non necessariamente il green pass ottenuto attraverso i cicli vaccinali.

L’aspirante concorrente dovrà presentarsi munito di valido documento di riconoscimento e codice fiscale. Inoltre è opportuno portare la ricevuta di versamento del contributo di segreteria già dichiarato all’atto della domanda di partecipazione del concorso nel luglio 2020.

Calendario prove

Nell’avviso del 23 febbraio è riportato un primo calendario della prova scritta, che, comunque, non comprende tutte le classi di concorso interessate. In tale avviso è specificato che della pubblicazione dei successivi calendari, per altre classi di concorso non contemplate in questo primo calendario, sarà dato apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale.