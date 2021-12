Concorso ordinario scuola secondaria, presto il bando sarà in Gazzetta Ufficiale

Imminente la pubblicazione del bando del concorso ordinario della scuola secondaria di I e II grado in Gazzetta Ufficale con le modifiche apportate in funzione del decreto “sostegni bis”, ovvero unica prova scritta con quesiti a quiz. I tempi saranno brevissimi, si prevede che tra domani e il prossimo 4 gennaio sarà pubblicato il bando. L’ammissione al concorso è riservata solamente a coloro che avevano già fatto domanda nel luglio 2020, non potranno essere fatte ulteriori domande di partecipazione a questo concorso. Solo per le discipline STEM A020, A026, A027, A028, A041 saranno ammesse domande di nuova partecipazione perchè per queste classi il concorso è già stato svolto in estate 2021.

Concorso ordinario scuola secondaria

Questo concorso ordinario era stato già bandito dal Decreto Ministeriale 201 del 20 aprile 2020, ma poi è stato modificato dall’art.59 del decreto legge sostegni bis, eliminando la fase preselettiva e facendo svolgere la prova scritta in modalità computer based. Una parte di tale concorso, per le discipline STEM, è stata già espletata e alcuni docenti che lo hanno superato sono entrati già in ruolo nell’anno scolastico 2021/2022.

Il concorso ordinario della scuola secondaria di I e II grado, di imminente emenazione in Gazzetta Ufficiale, verrà svolto, covid permettendo, nei primi mesi del 2022 con le prove computer based con 50 quesiti da rispondere in 100 minuti, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonche’ sull’informatica e sulla lingua inglese. Supera la prova e svolge l’orale chi consegue almento 70 punti su 100. Dopo la prova orale ci sarà la valutazione titoli e l’istituzione della graduatoria sulla base del risultato delle prove e dei titoli.