Concorso ordinario, Stem e straordinario, vincitori pronti per immissioni in ruolo 2022-2023 – LA TECNICA RISPONDE LIVE [Diretta 10/3 ore 16,30]

Concorso ordinario, Stem e straordinario, vincitori pronti per immissioni in ruolo 2022-2023...

La Tecnica risponde Live è la nuova trasmissione on line che La Tecnica della Scuola offre ai suoi lettori, dove gli esperti rispondono in diretta alle domande poste dai lettori tramite i canali social Youtube e Facebook.

Il prossimo giovedì 10 marzo, alle ore 16,30, Daniele Di Frangia condurrà la diretta sui concorsi e le prossime immissioni in ruolo. Parteciperanno gli esperti di normativa scolastica e di diritto scolastico, prof. Lucio Ficara e avv. Dino Caudullo.

Bando del concorso STEM

Uscito in Gazzetta Ufficiale il nuovo bando per il concorso a cattedra ordinario per le discipline STEM. Sarà possibile presentare istanza di partecipazione dal 2 al 16 marzo.

Dopo il concorso STEM dell’estate 2021, con il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 1 marzo 2022, si determina la riapertura dei termini di partecipazione alle procedure concorsuali relative alle classi di concorso A020 – Fisica, A026 – Matematica, A027 – Matematica e Fisica, A028 – Matematica e Scienze, A041 – Scienze e tecnologie informatiche, conformemente a quanto previsto dall’art. 59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Il D.M. 357/2021 determina il contingente relativo alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041 nella misura di 1.685 posti, secondo la seguente suddivisione:

Classe di concorso Numero posti A020 – Fisica 202 A026 – Matematica 438 A027 – Matematica e fisica 421 A028 – Matematica e scienze 366 A041 – Scienze e tecnologie informatiche 258

Straordinario entro il 15 giugno

Il nuovo concorso straordinario 2022 per la scuola secondaria, previsto dal Decreto legge 73/2021, che si sarebbe dovuto bandire entro il dicembre 2021 è stato rinviato, come disposto dal Decreto Mille proroghe, entro il 15 giugno 2022 come termine ultimo per lo svolgimento della prova scritta.

Prossimamente ci sarà un incontro tra Ministero e sindacati per l’informativa sul decreto che porterà alla pubblicazione del bando di un nuovo concorso straordinario, che copra i posti rimasti disponibili delle immissioni in ruolo 2021/2022.

I requisiti per partecipare allo straordinario sono tre annualità di servizio nelle scuole statali prestati entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione. Le tre annualità di servizio nelle scuole statali, anche svolte non consecutive, ma prestate negli ultimi cinque anni, di cui una specifica nella classe di concorso per cui si chiede di partecipare.

I posti riservati per questo concorso saranno circa 15 mila, ma bisognerà vedere quale saranno le disposizioni del MEF nel determinare il contingente delle immissioni in ruolo 2022-2023.

Concorso ordinario secondaria, il calendario delle prove scritte

Il ministero dell’Istruzione ha reso note le date del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e di II grado. Le prove si svolgeranno nei giorni 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 marzo e 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 aprile 2022.

A seguire il link al primo calendario delle prove scritte. Come detto, si inizia nel pomeriggio di lunedì 14 marzo. Si ricorda che il turno mattutino è previsto dalle 9:00 alle 10.40 e il turno pomeridiano dalle 14:30 alle 16:10.

Sempre il MI fa sapere che le prove scritte si svolgono nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio.