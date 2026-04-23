BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Attualità
23.04.2026

Riforma istituti tecnici, Valditara contestato ed interrotto in una scuola da studenti in protesta

Redazione
Indice
Le parole degli studenti

“Sta interrompendo una riunione democratica. Lei non rappresenta nessuno”. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha replicato così all’azione di cinque studenti, appartenenti a collettivi di sinistra, che stamane hanno cercato di interromperlo nell’incontro con gli studenti delle Consulte studentesche, presso un istituto a Roma.

I contestatori che hanno anche appeso uno striscione con scritto “Fuori Valditara” e inveito contro di lui, ma sono stati a loro volta zittiti e cacciati dagli studenti delle Consulte elette. Quest’ultime rappresentano gli studenti di tutte le province italiane e hanno infine applaudito Valditara. Lo scrive Il Giornale.

Le parole degli studenti

Le studentesse e gli studenti hanno contestato la presenza del Ministro all’interno di un Istituto Tecnico, dopo che la riforma sui Tecnici e tutte le riforme della scuola sono state fatte senza parlare con gli studenti e le studentesse.

“Volevamo evitare l’ennesima passerella del Ministro”, spiegano le studentesse e gli studenti del collettivo dell’Istituto “ma ancora una volta la risposta è stata cacciarci. Siamo stati tutti chiusi fuori dalla scuola senza riprendere i nostri zaini”. Lo scrive La Rete degli Studenti Medi.

“È inaccettabile che il Ministro utilizzi le scuole per le proprie passerelle mediatiche mentre ignora le richieste di chi la scuola la vive ogni giorno”, dichiara Bianca Piergentili, Coordinatrice Regionale della Rete degli Studenti Medi del Lazio. “Chiediamo che Valditara riparta da un ascolto autentico. La scuola ha bisogno di investimenti e visione, non di retorica del merito sulla pelle degli studenti”.

Giuseppe ValditaraIstituti tecnici

Valditara annuncia: “Non ha più senso distinguere tra licei e istituti tecnici”. Riforma in arrivo?

Giornata Mondiale del Libro, Valditara contro i dispositivi digitali: “A scuola vogliamo riportare al centro carta e penna”

Carta docente, strumenti in comodato d’uso e 50 milioni per la formazione: le misure di Valditara per gli ATA

Valditara: le classi pollaio non esistono più, il calendario scolastico rimane uguale, il problema è garantire formazione di qualità a tutti

Valditara comunica con le famiglie utilizzando i registri elettronici delle scuole, denuncia Flc-Cgil: è la terza volta che fa propaganda senza permesso

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Riforma istituti tecnici, Valditara contestato ed interrotto in una scuola da studenti in protesta

Redazione

Cattedra orario ex novo 2026/2027, ecco come, quando e a quale docente deve essere assegnata

Lucio Ficara

Nuove indicazioni nazionali liceo classico, latino e greco non più tradotte, ma interpretate: le novità

Sara Adorno

Scuola, arriva il “bollino etico” per l’AI: tutto quello che c’è da sapere sulla FRIA – FORMAT

Giambattista Rosato
vai alla ricerca avanzata