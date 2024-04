Concorso per titoli personale ATA terza fascia per il triennio 2024/2027, profili e requisiti richiesti

Concorso per titoli personale ATA terza fascia per il triennio 2024/2027, profili...

Alla luce delle innovazioni introdotte dal CCNL 2019/2021 sull’ordinamento professionale del personale ATA, il bando per l’aggiornamento delle graduatorie riguardanti la terza fascia per il triennio 2024/2027 con molta probabilità uscirà tra la fine di maggio e il mese di giugno.

Novità introdotte

Il CCNL ha rivisto il sistema di classificazione del personale ATA riducendo le precedenti cinque aree alle seguenti quattro: Area dei Collaboratori, Area degli Operatori, Area degli Assistenti e Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. Per ogni area sono stati individuati i profili specifici riguardo ai differenti livelli di conoscenze, capacità, abilità, competenze professionali, responsabilità e autonomia, indicando per ogni aree i diversi profili, le mansioni e i titoli per accedervi.

Presentazione della domanda

Gli aspiranti che intendono accedere alla terza fascia personale ATA possono presentare la domanda nei tempi indicati dal decreto ministeriale attraverso le domande on line accedendo alla compilazione della domanda con il possesso delle credenziali del Sistema Pubblico d’identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE)

Requisiti

Possono fare domanda per accedere ai diversi profili o per aggiornare il punteggio, gli aspiranti in possesso dei titoli previsti nell’allegato A al CCNL 2019/2021 riguardo al profilo cui aspirano. La certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, potrà essere conseguita entro un anno dalla data di scadenza della domanda, fermo restante che il mancato conseguimento determina la cancellazione dalla rispettiva graduatoria.

Profilo collaboratore scolastico

Il suddetto profilo fa parte dell’area dei collaboratori e per accedervi bisogna avere : Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo d’istruzione.

Profilo operatore scolastico

Il suddetto profilo fa parte dell’area degli operatori e per accedervi bisogna avere : Attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. In alternativa il Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo d’istruzione unitamente a certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali.

Profilo operatore dei servizi agrari

Il suddetto profilo fa parte dell’area degli operatori e per accedervi bisogna avere : Attestato di qualifica professionale di Operatore agrituristico o Operatore agro industriale o Operatore agro-ambientale o Operatore agro-alimentare o equipollenti e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

Profilo di Assistente amministrativo

Il suddetto profilo fa parte dell’area degli Assistenti e per accedervi bisogna avere : Diploma di scuola secondaria di secondo grado e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

Profilo assistente tecnico

Il suddetto profilo fa parte dell’area degli Assistenti e per accedervi bisogna avere : Diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente allo specifico settore professionale e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Profilo Cuoco

Il suddetto profilo fa parte dell’area degli Assistenti e per accedervi bisogna avere : Diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione, settore cucina e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

Profilo di Guardarobiere

Il suddetto profilo fa parte dell’area degli Assistenti e per accedervi bisogna avere : Diploma di qualifica professionale di operatore di moda o diploma di scuola secondaria di secondo grado “Sistema moda” e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

Profilo Infermiere

Il suddetto profilo fa parte dell’area degli Assistenti e per accedervi bisogna avere : Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione d’infermiere e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione

Prevede due figure

• Una destinata ai servizi amministrativi che per accedervi occorre avere : Laurea (triennale o magistrale) in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia o titoli equipollenti e Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

• Un’altra destinata ai servizi tecnici che per accedervi occorre avere : Laurea (triennale o magistrale) relativa allo specifico settore di competenza e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale