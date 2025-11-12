Concorso Pnrr 3, 226mila domande totali: quasi 4 per posto, confermate le voci su un netto calo rispetto al passato

Concorso docenti Pnrr 3: dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda, fissati allo scorso 29 ottobre, sono stati resi noti i numeri relativi alla quantità di istanze da parte dei candidati. A fornirli alla Tecnica della Scuola Attilio Varengo, segretario nazionale Cisl Scuola.

Si parla di 45mila domande per infanzia e primaria e di 181mila per secondaria di I e II grado, per un totale di 226mila.

Concorso Pnrr 3, molto rumore per nulla?

Circolava voce tra gli addetti ai lavori – verificata da La Tecnica della Scuola – in merito ad una bassa partecipazione al concorso che ha messo a bando ben 58mila posti tra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e di II grado.

“La percezione che abbiamo, in effetti, è quella di una partecipazione molto bassa”, ha confermato Antonio Antonazzo, membro della Direzione Nazionale della Gilda degli Insegnanti.

I numeri dei concorsi PNRR 1 e 2

Per quanto riguarda le selezioni precedenti, la partecipazione è stata molto ampia, anche perché il nuovo concorso era atteso da diversi anni.

Il concorso PNRR 1, indetto nel 2023, ha messo a bando 44.654 posti, e ha registrato 372.804 domande. Conti alla mano, una media di 8,3 domande per ogni posto disponibile.

Il concorso PNRR 2, nel 2024, ha messo a bando 19.022 posti, registrando 239.100 domande. Una cifra più bassa in termini assoluti, ma più alta in termini percentuali, con una media di 12,5 domande per ogni posto.

Per quanto riguarda il concorso PNRR 3, come detto, i posti a disposizione sono 58.135, la maggior parte dei quali per la scuola secondaria (30.759) e in misura minore per la scuola primaria e dell’infanzia (27.376). Con un totale di 226mila domande, si parla di una media di 3,8 domande per posto.