Concorso PNRR 3, può fare domanda con riserva chi consegue abilitazione o titolo su sostegno entro il prossimo 31 gennaio 2026

I requisiti per l’accesso alla partecipazione del concorso a cattedra PNRR 3, bandito il 10 ottobre 2025, la cui istanza va presentata entro e non oltre le ore 23:59 del 29 ottobre 2025, consente agli aspiranti per i posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, di partecipare con riserva se, iscritti ad un percorso abilitante dell’anno accademico 2024/2025, conseguiranno il titolo di abilitazione all’insegnamento (riferito alla classe di concorso per cui si presenta domanda) entro e non oltre il 31 gennaio 2026.

Requisiti per concorso PNRR 3 secondaria

È utile sapere che per i posti comuni della scuola secondaria i requisiti di accesso senza alcuna riserva sono i seguenti:

a) Laurea magistrale con tutti i crediti integrativi per l’accesso alla classe di concorso + l’abilitazione specifica alla classe di concorso;

b) Laurea magistrale con tutti i crediti integrativi per l’accesso alla classe di concorso + 3 anni di servizio negli ultimi 5, di cui almeno 1 specifico nella classe di concorso di partecipazione

Per quanto riguarda i requisiti per le classi di concorso degli ITP

a) Abilitazione specifica;



b) Diploma previsto per la classe di concorso.

Per la domanda riferita ai posti di sostegno della secondaria i requisiti sono essenzialmente due:

a) Specializzazione sul sostegno con titolo italiano TFA per grado di scuola specifico di riferimento;

b) Titolo di specializzazione su sostegno conseguito all’estero ma riconosciuto in Italia.

Ecco chi può partecipare con riserva ai posti comuni e posti di sostegno della scuola secondaria:

a) Specializzati su sostegno con titolo conseguito all’estero o abilitato su posto comune sempre all’estero, ma in attesa di riconoscimento, sempre che la domanda di riconoscimento sia presentata entro il termine di scadenza del 29 ottobre 2025;

b) Abilitandi ad una classe di concorso attraverso percorsi 60, 36 e 30 CFU con iscrizione a tali percorsi abilitanti nell’anno accademico 2024-25. I suddetti percorsi dovranno terminare e il titolo dovrà essere conseguito entro il 31 gennaio 2026 e la riserva sciolta entro il 2 febbraio 2026;

c) Specializzandi su sostegno con iscrizione ai nuovi percorsi di specializzazione sul sostegno INDIRE. Il titolo di specializzazione sul sostegno dovrà essere conseguito entro 31 gennaio 2026 e la riserva sciolta entro il 2 febbraio 2026.

Requisiti infanzia/primaria concorso PNRR 3

È utile sapere che per i posti comuni della scuola dell’infanzia e della primaria i requisiti di accesso senza alcuna riserva sono i seguenti:

a) Laurea in Scienze della Formazione Primaria;

b) Diploma magistrale con valore abilitante o sperimentale linguistico conseguito entro il 2001/2002.

I requisiti di accesso per il concorso PNRR 3 per i posti di sostegno sono i seguenti:

a) Titolo di specializzazione sul sostegno TFA italiano;

b) Titolo specializzazione sostegno estero riconosciuto in Italia.

La domanda di partecipazione al concorso a cattedra per posti comuni e sostegno per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria può essere fatta con riserva da potere sciogliere entro il 2 febbraio 2026 da:

a) coloro che conseguono il titolo estero di specializzazione su sostegno o di abilitazione all’insegnamento su disciplina senza avere ancora ricevuto il riconoscimento in Italia,ma che comunque hanno presentato la domanda di riconoscimento entro il 29 ottobre 2025 (termine di scadenza della presentazione della domanda);

b) Specializzandi su sostegno con iscrizione ai nuovi percorsi di specializzazione sul sostegno INDIRE. Il titolo di specializzazione sul sostegno dovrà essere conseguito entro 31 gennaio 2026 e la riserva sciolta entro il 2 febbraio 2026.