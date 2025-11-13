Concorso PNRR 3, scioglimento riserva se specializzazione su sostegno conseguita entro il 31 gennaio: invio dichiarazioni dal 15 dicembre al 2 febbraio

Il MIM ha pubblicato un errata corrige relativo al concorso PNRR 3. In particolare, la rettifica riguarda la data per l’invio della dichiarazione di avvenuto conseguimento del titolo di specializzazione su sostegno nella scuola secondaria di I e II grado.

L’avviso pubblicato dal Ministero così prevede:

Ad integrazione e rettifica di quanto riportato all’articolo 4, comma 8, terzo capoverso, del D.D.G. 9 ottobre 2025 n. 2939, si comunica che laddove è riportato “… le dichiarazioni di avvenuto conseguimento del titolo potranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 15 2025 e fino alle 23.59 del 2 febbraio 2026 …” deve intendersi “… le dichiarazioni di avvenuto conseguimento del titolo potranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 15 dicembre 2025 e fino alle 23.59 del 2 febbraio 2026 …”

In proposito, ricordiamo che ai sensi del suddetto DDG, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti di sostegno, con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado, i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano superato i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

Con riferimento ai titoli di accesso previsti – in considerazione della tempistica di svolgimento dei percorsi – possono partecipare con riserva alle procedure relative ai posti di sostegno coloro che sono iscritti ai percorsi di specializzazione sul sostegno previsti dalla normativa vigente.

La riserva è sciolta positivamente qualora la specializzazione sia conseguita entro il 31 gennaio 2026.

A tal fine, le dichiarazioni di avvenuto conseguimento del titolo potranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 15 dicembre 2025 e fino alle 23.59 del 2 febbraio 2026 tramite un’apposita istanza on-line.

Il mancato conseguimento della specializzazione entro il termine sopra indicato comporta l’esclusione dalla procedura. Nelle more dello scioglimento della riserva, i candidati non sono convocabili alle prove orali.

AVVISO